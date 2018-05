Valtio myönsi korjaukseen 15 miljoonaa euroa rahaa – Pohjantien sillat uusitaan kokonaan

Varoituksia voimassa!

Tuulivaroitus maa-alueille: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. Lapin maakunnassa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa luoteistuuli on voimakasta aamupäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. Metsäpalovaroitus annetaan tänään klo 12 Enontekiön kuntaan. Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa koko maassa lukuun ottamatta Utsjoen ja Inarin kuntia. Ruohikkopalojen vaara on suuri seuraavissa Lapin kunnissa: Inari ja Utsjoki.

