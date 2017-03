Valkean kesäkatu suljetaan miehiltä lauantai-iltana Oulussa – asia esillä nyt tasa-arvovaltuutetun toimistossa

Yhdyskuntalautakunta nimitykseltään kuulostaa hienolta. No, todellisuus on se, ettei heillä ole oikeutta rikkoa lakia tällaisissa asioissa. Vaikka he vetoaisivat johinkin sopimuksiin, niin sillä ei ole väliä, nimittäin tällaiset sopimukset rikkovat lakia ja ovat täten mitättömiä.