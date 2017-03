Kauppakeskus Valkea pyytää nyt anteeksi kesäkatujupakkaa – "Myös mies pääsee sisälle"

Oulun Isollakadulla sijaitseva kauppakeskus Valkea julkaisi keskiviikkona iltapäivällä anteeksipyyntöviestin liittyen aikeisiin sulkea kesäkatu lauantaina.

Valkean kesäkadulla järjestetään tuolloin naisten ilta, ja julkista tilaa oleva katuosa kauppakeskuksen sisässä oli tarkoitus rajata vain naisten käyttöön, joten miehillä ei olisi asiaa paikalle.

– Kauppakeskus Valkea haluaa pyytää anteeksi naisten illan asiakasryhmärajauksesta mielensä pahoittaneilta ja tarkentaa, että ensisijainen syy Kesäkadun sulkemiseen on sen rauhoittaminen läpikululta tapahtuman ajaksi. Tapahtuma-alueen yleisökapasiteetti on rajallinen ja siksi tapahtuma on kohdistettu ensisijaisesti naisasiakkaille, Valkean verkkosivuille ilmaantuneessa viestissä sanotaan.

– Kauppakeskus Valkea täsmentää, että kaikki, jotka kokevat kuuluvansa tapahtuman kohderyhmään, ovat tervetulleita viettämään naisten iltaa alueen yleisökapasiteetin puitteissa, viesti päättyy.

Miehet pääsevät myös

Osuuskauppa Arinan hallintojohtaja Paavo Härö tarkensi lisäksi Kalevalle, ettei sulkemista ole haettu sukupuolen perusteella, vaan läpikulun estämiseksi tapahtuman ajaksi.

– Jos kysytään suoraan, pääseekö mies tapahtumaan sisälle, vastaus on että pääsee.

Kysymykseen siitä, ehtikö kohu synnyttää vahinkoa Arinan tai Valkean imagolle Härö vastaa kieltävästi.

– Me teemme kuten säännöt sanovat, ja minusta se, että meillä on ideoita ja kokeilemme uutta on pelkästään positiivinen asia. Myös se, että niistä keskustellaan on myönteinen asia. Olen toistaiseksi kuullut pelkästään positiivista palautetta niiltä tahoilta, joille tapahtumasta on levitetty markkinointimielessä tietoa.

– Jos hakemuksemme tai kaupungin päätös on ymmärretty väärin, siitä olen tietysti pahoillani. Kauppakeskus haluaa järjestää naisille heihin keskittyvän nelituntisen ja toivomme, että heille tämä suodaan, Härö sanoo.

Yhdyskuntalautakunnan esityslistassa kadun sulkemishakemuksen tiivistelmässä sanotaan näin: "Kadun sulkemisella halutaan turvata tapahtumalle ja sen kohdeyleisölle, eli kaikenikäisille naisille, elämyksellinen ja vain naisille suunnattu eksklusiivinen tapahtuma Oulun keskustassa."

Tasa-arvovaltuutetulle yhteydenottoja

Kaleva.fi kertoi miesten ulossulkemisaikeista varhain keskiviikkona, ja asiasta nousi vilkas keskustelu.

Tasa-arvovaltuutetun toimisto Helsingissä sai asiasta keskiviikon aikana lukuisia yhteydenottoja, ja toimisto aikoi tutkia tapahtuman mahdollisen sukupuolisen syrjivyyden.

Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Markku Eilola-Jokivirta (vas.) moitti keskiviikkona aikeita sulkea katu.

Eilola-Jokivirran arvostelu kohdistuu sekä Valkean että yhdyskuntalautakunnan toimintaan.

– Lauantai-iltana on paljon kulkijoita kaupungilla, myös miehiä. Tehtyä päätöstä ei voi perustella edes tilaisuuden maksullisuudella, koska maksua ei peritä. Ymmärtäisin kauppakeskuksen sulkemisen, mutta en julkisen katutilan sulkemista, Eilola-Jokivirta sanoo kannanotossaan.

Hänen mukaansa Valkea ja päätöksen siunannut yhdyskuntalautakunta ovat "mokanneet tässä pahemman kerran".

Oulun yhdyskuntalautakunta on antanut kauppakeskukselle luvan sulkea katu lauantai-iltana kello 19–23.

Kesäkadun eli käytännössä Isonkadun katetun pätkän käyttöä koskee sopimus, jonka mukaan katu voidaan sulkea rajoitetuksi tapahtuma-ajaksi yhdyskuntalautakunnan päätöksellä.