Suomi ehdolla Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamispaikaksi: Neuvottelut junassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kierikki majoittaisi esikuntia

Suomi on ehdolla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean itsevaltaisen hallitsijan Kim Jong-unin korkean tason neuvottelujen järjestäjäksi, kertovat useat asiaa tuntevat lähteet Kalevalle.

Kalevan tietojen mukaan historiallinen tapaaminen järjestettäisiin toukokuun puolivälin tienoilla. Suomen ehdotuksessa yksi tarjotuista tapaamispaikoista olisi Pohjois-Pohjanmaalla.

Järjestämispaikkaa ei vielä ole lyöty lukkoon, ja ehdolla on useita muitakin maita.



Neuvotteluja tunnustellut Etelä-Korea on aiemmin kertonut, että Kim on kaavaillussa tapaamisessa lupautunut keskustelemaan ohjus- ja ydinkokeista luopumisesta.

Yhdysvaltain presidentti ei ole vielä koskaan tavannut kasvotusten sulkeutuneen Pohjois-Korean johtajaa. Toteutuessaan vierailu toisi Suomen ennenäkemättömällä tavalla maailman huomion polttopisteeseen.



Suomi on tarjonnut Kiinan välittämille neuvotteluille Pohjois-Pohjanmaan osalta järjestämispaikaksi kahta sijaintia.

Varsinainen neuvottelu järjestettäisiin äärimmäisen tiukkojen turvatoimien ympäröimänä junanvaunussa jossakin Pohjois-Pohjanmaan rataverkolla.

Kim Jong-un on kotimaassaankin suosinut junaa liikkumisvälineenä.

Ainakin Trumpin esikunta puolestaan yöpyisi Oulun pohjoispuolella olevan Kierikkikeskuksen tiloissa.



Pohjois-Korean edustajatkaan eivät ole torjuneet paikkaa majoitusvaihtoehtona. Kyse on syrjäisestä paikasta, jonka karut olosuhteet miellyttävät askeettisuuteen tottunutta kenraalikuntaa.



Presidentti Trump kuitenkin itse yöpyisi tässä suunnitelmassa lähipiirinsä seurassa Air Force One-lentokoneessaan Oulun lentoaseman kiitotien tuntumassa.

– Kone voisi myös tarvittaessa turvasyistä lentää Suomen ilmatilassa presidentin yölevon ajan. Sitä on joskus tehtykin maailmalla, kertoo ilmailun turvallisuuteen erikoistunut konsultti Pertti Wind.

Neuvottelujen on tarkoitus kestää kaksi päivää. Molempien maiden edustajat ovat käyneet tutustumassa matalalla profiililla muun muassa Kierikkiin sekä Oulun lentoaseman ympäristöön useaan otteeseen maaliskuun aikana.

Oulun ehdotus hylättiin



Oulun kaupunki on ehdottanut päämiehille myös sovinnon eleenä yhteisvierailua ja kädenpuristusta Oulun keskustassa Martti Ahtisaaren aukiolla. Tiettävästi ainakin Yhdysvaltojen hallinnon turvakoneisto arvioi paikan jo esiselvityksen pohjalta liian turvattomaksi.



Joidenkin tietojen mukaan myös Kierikki oli yhdessä vaiheessa putoamassa pois, sillä Trumpin hallinto ei pitänyt jokivarren kivikautista aluetta sellaisena, että sen turvataso voitaisiin taata aukottomasti.



Oulun kaupungin johto on yhdessä Suomen poliisin ja Puolustusvoimien kanssa luvannut täyttää turvallisuusvaatimukset.

Kierikin ympärille on muun muassa valmius rakentaa kolmisen metriä korkeat hirsiaidat, jotka pitäisivät ulkopuoliset poissa. Aidan tarve ei kuitenkaan vielä ole selvillä.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Fred Flintstone ei kommentoinut Suomen mahdollisuuksia neuvottelupaikkana, mutta kertoi sähköpostitse presidentti Trumpin pitävän aitojen tekemistä periaatteessa "ihan mahtavana ideana".