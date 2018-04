Ylijäämärahaa käteisenä ämpärissä ja veronkiertoaikeet paljastavat kumihanskat – näin tänä vuonna aprillattiin

Aprillipäivänä on jälleen perinteiseen tapaan huiputettu ihmisiä useiden eri tahojen toimesta.

Esimerkiksi Rovaniemellä ilmestyvä Lapin Kansa kertoo verkkosivuillaan, että kaikkiaan 19

Lapin Kansassa kerrottiin kuntien jakavan ylijäämärahaa ämpäreissä. KUVA: Kuvakaappaus Lapin kansan sivuilta

ylijäämäisen tuloksen tehnyttä Lapin kuntaa jakaa ylijäämärahat suoraan kuntalaisille. Rahat saa käydä hakemassa ämpäriin pakattuna käteisenä rahana kunkin kunnan kunnantalolla.

Kuopiossa ilmestyvän Savon Sanomien mukaan maastohiihdon olympiavoittaja Iivo Niskasesta tehdään leluversio. Iivo-nukella on liikkuvat kädet, jalat ja pää. Nukke voi hiihtää niin perinteisellä kuin luistelutyylilläkin. Idean taustalla on lehden mukaan kotimainen lelumaahantuoja APR-Toys.

Hämeen Sanomien mukaan Hämeenlinnan kaupunki muuttaa maksutta kaupunkilaisten polkupyörät sähköpyöriksi. Lehden mukaan kauppatorilla järjestetään sunnuntaina, jossa halukkaiden polkupyöriin asennetaan kevyt akku ja sähkömoottori. Asennuksen luvataan kestävän viitisen minuuttia.

Keskisuomalaisen mukaan Ähtärin pandat saapuvat tänään sunnuntaina Vaajakoskelle makeistehdas Pandan vieraaksi. Lehti kertoo, että kiinalaisen pääsiäisperinteen mukaisesti pandojen on tehtävä pyhiinvaellusretki. Ähtärin pandakaksikon kerrotaan menevän makeistehtaan vieraaksi rekalla.

Veronkiertoaikeet paljastavat hansikkaat

Lehtien lisäksi myös useat viralliset tahot ovat julkaisseet omat aprillipilansa.

Tulli kertoi Facebookissa ottaneensa käyttöön Helsinki-Vantaan lentoasemalla mullistavan keksinnön eli älykumihansikkaat. Älyhansikkaissa kerrotaan olevan ultraherkät anturit. Antureiden avulla voi huomata muun muassa hermostuneisuuden, veronkiertoaikeet ja huumeet.

Verohallinto puolestaan kertoo Facebookissa julkaistulla videolla uudesta verokortista, jossa jokaiseen verokorttiin lisätään söpö eläinkuva. Näin ihmisten toivotaan suhtautuvan positiivisemmin esimerkiksi veroprosentin nousuun.

VR taas paljastaa lanseeraavansa maailman ekologisimman lippuluokan, jossa junalipun saa edullisemmin kuntopyörää polkemalla. SuperEko-vaunussa junan sähkö tuotetaan kuntopyörää polkemalla, ja lipun hintaan vaikuttaa se, mitä enemmän ja kovempaa polkee.

Ilouutisia! Lanseeraamme maailman ekologisimman lippuluokan, jossa kuntopyörää polkemalla saat edullisemman lipun. SuperEko-vaunussa junan sähkö tuotetaan kuntopyörää polkemalla, ja lipun hintaan vaikuttaa, mitä enemmän ja kovempaa polkee. 🚲🚲



Lue lisää: https://t.co/IdCOpiigzZ pic.twitter.com/2OnOeTGh7S — VR (@VRpalvelu) 1. huhtikuuta 2018

Helsingin poliisi kertoo, että se aikoo ottaa käyttöön rauhoittavaa räntää ampuvan sadettimen eli Rännättimen. Poliisin mukaan Rännätin voidaan kytkeä päälle, jos esimerkiksi lämmin kesäsää saa ihmisten tunteet kuumenemaan. Näin kuumapäiset kaupunkilaiset saadaan sujuvammin pois puistoista ja rannoilta.

Rahapeliyhtiö Veikkaus taas kertoo, että yhtiön pääkonttorilla henkilökunta kulkee tulevaisuudessa lottopallopotkupuvuissa. Veikkauksen mukaan potkupukuja voi käyttää niin arjessa kuin juhlassa: esimerkiksi kravatin kera puvusta voi saada arkisen hienostunutta smart casual -pukeutumista.

Kela taas kertoi aloittavansa alle 25-vuotiaiden kanssa viestinnän WhatsApp-pikaviestipalvelussa.

Kela kokeilee kohderyhmälähtöistä #viestintä'ä uusissa kanavissa. Tältä näyttää kesäkuusta alkaen alle 25-vuotiaiden asumistuen lisäselvityspyyntö. Mp? pic.twitter.com/hyvtmVHXYO — Kela Fpa (@Kela_uutiset) 1. huhtikuuta 2018

Tuuraaja hakusessa ja Linnan juhliin hävikkibanaanilikööriä

Myös eri yhdistykset ovat julkaisseet tänään omia pilojaan.

Luonnonsuojelujärjestö WWF kertoi etsivänsä suosittuun Norppaliveen tuuraajaa Pullervo-norpalle.

Huikea uramahdollisuus tarjolla! Etsimme Pullervolle tuuraajaa, sillä #Norppalive'n tähti on välillä pitkiä aikoja pois kiveltään. Hakemamme henkilö on hyvä esiintyjä, sinut kehonsa kanssa ja viehtynyt leppoisaan elämään. Saa jakaa. https://t.co/Url6e7y8Xe — WWF Suomi (@WWFSuomi) 1. huhtikuuta 2018

From Waste to Taste -yhdistyksen mukaan helsinkiläinen hävikkiruokaravintola Loop on valittu toimittamaan tarjoilut Presidentinlinnan seuraaviin itsenäisyyspäiväjuhliin. Tiedotteen mukaan luvassa on ainakin käyristä kurkuista ja erilaisista tomaateista tehtyä salaattia, kukkakaalipyreetä ja sirkkavoileipäkakkua. Uutuutena juhlassa lanseerataan hävikkibanaanilikööri.