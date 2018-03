Oulun apteekkiryöstöjen sarjalle jälleen jatkoa - nyt ryöstettiin Kastellin apteekki, epäilty kiinni pakoilun jälkeen

Ja taas "huumaavia lääkkeitä". Kysyn että kuinka kauan me vielä jaksamme tätä rikollisten riehuntaa katsoa? Ne eivät lopeta tuota koskaan niin kauan kuin huumeiden kieltolaki on voimassa. Sen jälkeen kun huumeiden kieltolaki kumotaan, niin me emme enaa koe ensimmäistäkään apteekkiryöstöä tai muutakaan huumeisiin liittyvää ryöstöä. Miksi ihmeessä kukaan lähtisi näkemään tuollaista vaivaa varastaa apteekista jotain sekundäärisiä kemikaaleja kun oikeasta alan liikkeestä saa oikeita huumeita järkevään markkinahintaan. Kieltolain jälkeisessä maailmassa ei ole enää sellaista käsitettä kuin huumevelka tai huumerikos tai edes huumeiden yliannostus. On se niin paljon turvallisempaa käyttää puhtaita huumeita. Niin ne ovat tehneet kansakunnat tuhansia vuosia läpi historian ennen kieltolakia.