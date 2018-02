Oulussa peräti puolet maan apteekkiryöstöistä – Poliisi: Kielii aktiivisesta huumevelkojen perinnästä

Apteekkiryöstötilastot ovat Oulun osalta synkät. Poliisilaitosten tietoon eri puolilta maata on alkuvuoden aikana tullut kahdeksan ryöstöä, törkeää ryöstöä tai niiden yritystä, minkä tekopaikaksi on ilmoitettu apteekki.

Teoista peräti puolet eli neljä on tapahtunut Oulussa. Myös viime vuonna paljastuneista apteekkiryöstöissä Oulu oli vahvasti edustettuna, sillä neljäsosa koko maan apteekkiryöstöistä toteutettiin Oulussa.

Kaukovainion apteekki ryöstettiin 6. ja 15. helmikuuta, Maikkulan apteekki 7. helmikuuta ja viimeisimpänä ryöstetyksi joutui Toppilan apteekki, johon iskettiin tämän viikon tiistaina.

– Viime vuosina ei ole ollut näin monta ryöstöä näin lyhyen ajan sisällä. Lääkkeet ovat nyt selvästi haluttua tavaraa markkinoilla, Oulun poliisin rikoskomisario Jussi Hyrkäs kuvailee. Hän on toiminut tutkinnanjohtajana kaikissa Oulussa paljastuneissa apteekkiryöstöissä.

Ryöstöjen lisäksi apteekkeihin on tehty murtoja. Niihin on tunkeuduttu sisään ilta- tai yöaikaan ja niistä on viety rahaa ja lääkkeitä.

Kuluvana vuonna apteekkimurtoja on ollut Oulussa kolme, kun koko viime vuoden aikana niitä oli viisi.

Reseptiväärennösten sijaan apteekkiryöstöjä ja murtoja

Apteekkiryöstöjen taustasyynä voi olla siirtyminen sähköisen reseptin käyttöön vuoden 2017 alussa.

Reseptit lähtevät lääkärin koneelta Kelan reseptikeskukseen, mistä apteekki ne poimii. Apteekkariliiton viestintäjohtajan Erkki Kostiaisen mukaan reseptien väärentäminen on nykyisin käytännössä mahdotonta.

– Reseptiväärennöksillä ei pystytä enää hankkimaan huumaavia lääkkeitä, joten niitä yritetään saada apteekkiryöstöjen ja murtojen avulla.

Liiton mukaan apteekeissa kautta maan on ryhdytty viime vuosien aikana erilaisiin toimenpiteisiin ryöstöjen ja murtojen ehkäisemiseksi.

Monissa apteekeissa reseptilääkkeet ovat varastoautomaatissa, josta haluttua lääkettä on vaikea löytää. Voimakkaimmin vaikuttavat huumaavat kipulääkkeet puolestaan säilytetään erillisessä lukollisessa tilassa ja lääkelaatikostot on murtosuojattu rullakaltereilla apteekin ollessa suljettuna.

Myös kameravalvonta on lisääntynyt ja vartijoiden käyttö apteekeissa on yhä yleisempää. Joissakin apteekeissa on päädytty palvelemaan niin sanotusti vain luukun kautta, mikäli apteekki on myöhään auki. Sinne ei siis pääse itse sisään asioimaan.

– Kenenkään ei pidä lähteä esittämään sankaria vaan tulee toimia tietyn ennalta sovitun toimintamallin mukaan. Uskon, että näitä ohjeita on kerrattu monessa apteekissa, Kostiainen sanoo.

Oulussa huumevelat motiivina

Oulussa tapahtuneiden apteekkiryöstöjen tekijät ovat Hyrkkään mukaan useimmiten olleet nuorehkoja, pari-kolmikymppisiä miehiä.

Heillä on yleensä ollut aiempaa rikostaustaa huumausaineiden käyttöön liittyvistä rikoksista.

Tekijät ovat tyypillisesti uhanneet apteekin henkilökuntaa suusanallisesti tai jonkinlaisella astalolla kuten metalliputkella tai veitsellä.

Tämän jälkeen he ovat kauhoneet kassiin huumaavia lääkkeitä tai he ovat pakottaneet apteekin henkilökunnan tekemään sen.

Myös kassassa oleva raha on kiinnostanut tekijöitä.

Teon motiiviksi on yleensä paljastunut huumevelat, rikoskomisario selittää.

– Epäillyt ovat kertoneet, että huumevelat painavat päälle ja niitä on ollut pakko lyhentää. Osa veloista on saatettu kuitata apteekista ryöstetyillä lääkkeillä.

Hyrkkään mielestä alkuvuoden apteekkimurtojen suma on osoitus siitä, että huumevelkojen perintä Oulun seudulla on aktiivista. Hän uskoo myös poliisin tekemien huumausainetakavarikoiden vaikuttaneen ilmiöön.

Osa epäillyistä on käyttänyt itse anastamiaan lääkkeitä. Poliisi on poiminut talteen tokkuraisia ryöstäjiä.

– Kuormasta on kirjaimellisesti ehditty syödä.

Yleensä selviävät

Positiivista apteekkiryöstöissä on se, että ne saadaan yleensä selvitettyä. Esimerkiksi tuoreiden Kaukovainion ja Maikkulan apteekkiryöstöistä epäillyt on saatu kiinni. He ovat 22- ja 32-vuotiaita oululaisia miehiä, jotka on vangittu.

Poliisin mukaan he ryöstivät ensin Kaukovainion apteekin yhdessä ja seuraavana päivänä toinen iski Maikkulaan. Toinen puolestaan ryösti uudemman kerran Kaukovainion apteekin noin viikkoa myöhemmin.

Tekijät ovat tunnustaneet ryöstöt ja kertoneet motiivikseen velkojen lyhentämisen. He saivat saaliikseen yhteensä satoja tabletteja huumaavia lääkkeitä, joista suurin osa on jäänyt kateisiin.

Ryöstöjen selvittämisessä auttaa muun muassa apteekkien valvontakamerakuvat, joiden laatu on parantunut viime vuosina. Poliisi on itse tunnistanut kuvista epäiltyjä tai ne on julkaistu sosiaalisessa mediassa, minkä jälkeen heidät on tavoitettu yleisövihjeiden avulla.

Tuorein eli Toppilan apteekin ryöstö saatiin sekin selvitettyä. Apteekkiin saapui tiistaina iltapäivällä hieman ennen kello 16 aikaan huivilla ja aurinkolaseilla naamioitunut mies, joka sai saaliikseen lääkkeitä ja rahaa. Poliisi on tavoittanut tekijän ja hän on tunnustanut teon.

Kaukovainion apteekki toistuvasti kohteena

Kaukovainion apteekki on joutunut ryöstetyksi neljä kertaa runsaan vuoden aikana. Henkilökuntaan ei ole kohdistettu väkivaltaa, vaan saalis on saatu sanallisilla uhkailuilla.

Apteekkari Aila Aitamurto kertoo, että henkilökunnalle on tarjottu apua aina ryöstöjen jälkeen ja tekoja on käsitelty yhdessä.

– Jälkipuintia tehdään aina ja mietitään, miten tällaisissa tilanteissa toimitaan. Herkemmille tällaisista yli pääseminen voi olla vaikeampaa.

Kaukovainion apteekissa on toteutettu ryöstöjen jälkeen erilaisia uusia turvajärjestelyjä, joiden yksityiskohtia hän ei kerro julkisuuteen.

Ryöstäjiä kiinnostavat erityisesti huumaavat lääkeaineet. Aitamurron mukaan apteekissa on pienennetty merkittävästi huumaavien lääkkeiden varastoja ryöstöjen vuoksi.

– Pyrimme pitämään apteekissa mahdollisimman pieniä määriä. Esimerkiksi neljän purkin sijaan niitä saattaa olla yksi.

Kun Kaukovainion uusi ostoskeskus aikanaan valmistuu, muuttaa apteekki ostoskeskuksen sisätiloihin. Jatkossa sinne ei pääse enää suoraan ulkokautta sisään.

– Uskon, että tällä voi olla vaikutusta. Jos joku tulee ryöstämään meitä hän ei pääse heti ulos karkuun vaan täytyy kiertää muutaman mutkan kautta. Se voi olla estävä tekijä.