Oululaisyhtiön tuottama Eränkävijät-sarja pääsi Kultaisen Venlan finaaliin

Tv-sarja Eränkävijät pääsi Kultaisen Venlan parhaiden tv-ohjelmien finaaliin yhdessä Possen ja Salattujen elämien kanssa. Yleisön suosikit parhaaksi esiintyjiksi olivat Arman Alizad, Sampo Kaulanen ja Jaajo Linnonmaa.

Ääniä yleisöäänestyksen perusteella finaaliin valituille annettiin kaikkiaan 80 000.

Ylen tilaama, eräretkeilyyn keskittyvä Eränkävijät-sarja on oululaisen NTRNZ:n tuottama. Se on ensimmäinen pohjoissuomalainen tv-sarja, joka on ehdolla Kultaisen Venlan saajaksi.

Eränkävijöiden ensimmäinen tuotantokausi on myyty jo 30 maahan muun muassa Moldovaan, Madagaskarille ja Monacoon. Sarjan kansainvälinen versio on nimeltään Love of the Wild.

Tekeillä on myös sarjan kolmas tuotantokausi, joka nähdään TV1:ssä ensi syksynä.

Gummerus julkaisi viime syksynä torniolaisen Mika Kuljun kirjoittaman teoksen Eränkävijät, jossa tv-sarjan päähenkilöt kertovat tarinoita omista kokemuksistaan ja tv-sarjan kuvauksista kameran ulkopuolelta.

Kultaisen Venlan voittaja julkistetaan 12. tammikuuta järjestettävässä Venla-gaalassa, joka nähdään suorana lähetyksenä Yle TV2:lla.

Lue myös, miten Eränkävijät-sarjaa kuvattiin Pudasjärvellä.