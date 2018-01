Näin suosittua Eränkävijät-sarjaa kuvattiin Pudasjärvellä - katso kuvia kuvauksista

Juttu on julkaistu Kalevassa 23.10.2016, jolloin Pudasjärvellä kuvattiin Eränkävijöiden toista tuotantokautta.

Antti ja Sanna Kokko metsästävät Ylen Eränkävijät-sarjassa luonnon arvaamatonta käsikirjoitusta uhmaten.

Menossa ovat oululaisen NTRNZ-yhtiön tuottaman sarjan toisen tuotantokauden kuvaukset.

Usva väistyy ja keskiviikkoaamu nousee unenomaisena Pärjänjoen varressa Syötteellä. Pudasjärveläinen pariskunta Antti ja Sanna Kokko sekä lyhytkarvaiset saksanseisojat Navajo ja Suokukka valmistautuvat päivän työhön, metsojahtiin. Kokkojen kintereillä metsällä kulkevat Yle TV1:llä lokakuun alussa alkaneen Eränkävijät-sarjan kuvaajat Jani Honkakoski ja Acke Salo.

Sillä välin, kun Kokot pakkaavat kasaan kimpsut ja kampsut sekä siivoavat edellisyön jäljet Metsähallituksen Isoniemen varaustuvalla, Salo lennättää helikopterikameraa yläilmoissa ja tallentaa tunnelmia, maisemia ja yleiskuvaa Pärjänjoelta sekä pihapiiristä.

Alun ja lopun ilmakuvat kuuluvat formaattiin.

– Jos metsästystilanteesta saadaan ilmakuvaa, sitä parempi, mutta helikopterin meteli ja surina säikyttää linnut pois. Kalastuksessa ilmakuva toimii paremmin, kertoo Honkakoski.

Eränkävijöiden ensimmäinen tuotantokausi pyörii parhaillaan televisiossa sekä Yle Areenassa.

Sarja seuraa neljän eri puolelta Suomea tulevan eränkävijän metsästystä ja kalastusta. Nyt kuvataan toisen tuotantokauden jaksoja, jotka tulevat ulos vuoden päästä.

Ohjelman takana on oululainen NTRNZ-yhtiö.

Illuusiota erämaan rauhasta ei särjetä. Muu kuvausryhmä menee mökin taakse piiloon, kun Sanna Kokko vetää kameran edessä yhteen edellisen päivän kuvauksia. Erityishuomion saa Suokukka, vielä juniori ja metsästyksen tavoille oppiva saksanseisoja.

– Eilen oli metsotilanne, jälkiä löytyi suolta, mutta lintu narutti koiran kunnolla.

Aran ja viekkaan metson pyytäminen on haaste. Isolla porukalla on vaikea päästä niin sanottuun tilanteeseen, jossa lintu näkyy ja koira seisoo. Yhdellä metsästäjällä ja yhdellä koiralla mahdollisuudet ovat paremmat.



"Ei tämä työltä tunnu"

Sanna Kokko on nauttinut syys– lokakuussa kesälomasta, joka on mennyt metsästäessä ja kuvauksissa. Seuraavalla viikolla Kalevan sovellussuunnittelijalla alkaa arki. Ohjelmistosuunnittelija Antti Kokko otti lomaa parin Syötteen kuvauspäivän ajaksi.

Kuvauksia on tehty eri paikoissa. Sanna Kokko kävi muun muassa kuvaajien kanssa yksin riekkometsällä Kaldoaivin erämaassa Lapissa.

– On ollut mielenkiintoista ja hauskaa. Metsäkanalintutilanteisiin on vaikeampi päästä kuin Lapin riekkotilanteisiin, riekot ovat metsäkanalintuja kesympiä. Ampumahollille ei välttämättä aina pääse, mutta helpommin kuin metsässä, kertoo Sanna Kokko.

– Ei tämä työltä tunnu. Saamme harrastaa ja korvaustakin tehdystä työstä. Vastaavaa tilaisuutta ei tässä elämässä toista tule, lisää Kokko.

Pieniä julkisuuspaineitakin pariskunta on kokenut kauppareissuilla Pudasjärven keskustassa, kun tutut ja tuntemattomat ovat tulleet kertomaan seuraavansa sarjaa.

Antti Kokolle tilanne on tuttu. Mies on melodista death metalia soittavan Kalmah-yhtyeen kitaristi. Innokkaimmat fanit bändillä on Kanadassa.

– Bändillä on Facebookissa yli 100 000 tykkääjää. Eränkävijät-kuvauksien takia olen joutunut perumaan kaksi Kanadan-keikkaa, joten olisi hyvä kertoa myös faneille sarjasta. Saman tien tulisi 100 000 tykkäystä lisää. Että miten on? Kokko virnuilee sarjan tuottajalle Teemu Hostikalle.



Talvella vuorossa ketunmetsästystä

Seuraaviin sarjapaljastuksiin pitää kysyä tuottajalta lupa. Toisella tuotantokaudella nähdään uusi saksanseisoja.

– Meille tuli koiranpentu. Olemme kuvanneet Hopin tuomista kotiin sekä koirankoulutusta.

Toista kautta kuvataan myös talvella. Seuraavan kerran Kokot ovat kameran edessä tammikuussa, jolloin kuvataan ketunpillitystä eli ketun houkuttelupyyntiä. Maaliskuussa on vuorossa talviriekon pyynti.

Syötteen syysaamussa Kokot ja kuvaajat lähtevät päivän kuvauksiin toiveikkaina. Arka metso ei suinkaan lennä metsästäjän nenän eteen kuin manulle illallinen, vaan päivän kulun määrää luonnon arvaamaton käsikirjoitus.

Katso kuvia Eränkävijöiden kuvauksista Pudasjärvellä.

Eränkävijät pääsi Kultaisen Venlan finaaliin tammikuussa 2018.