Viralta pidätetyn oululaisrehtorin oikeudenkäynti alkaa

Oulun käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion Osykin viralta pidätettyä rehtoria Juha Valtakorpea vastaan.

Syyttäjä vaatii Valtakorvelle tuomiota törkeästä kavalluksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Hän väittää, että Valtakorpi kavalsi hallussaan olleista Osykin stipendirahastoista noin 450 000 euroa vuosina 2004-2014. Syyttäjän mukaan stipendirahat olisi pitänyt käyttää yksinomaan koulun entisten ja nykyisten oppilaiden stipendeihin, mutta Valtakorpi käyttikin huomattavan osan varoista itse.

Syyttäjä vaatii, että Valtakorpi tuomitaan vähintään kolmeksi vuodeksi vankilaan.

Käräjäoikeus järjesti jutusta valmisteluistunnon tammikuun lopulla. Valtakorven puolustus kertoi tuolloin, että Valtakorpi myöntää syyllistyneensä törkeään kavallukseen anastamalla Nanny Liliuksen rahastosta noin 146 000 euroa vuosina 2009-2014. Muilta osin hän kiistää syytteet.

Oulun kaupunki vaatii Valtakorvelta yhteensä noin 400 000 euron edestä korvauksia viivästyskorkoineen. Valtakorpi kiistää myös korvausvaatimuksen.

Syytetty äänessä torstaina

Aamuyhdeksältä alkavalle oikeudenkäynnille on varattu aikaa seitsemän päivää tämän ja ensi viikon aikana. Tänään oikeudessa on tarkoitus käydä läpi muun muassa syyttäjän ja kaupungin vaatimukset sekä se, miten Valtakorpi puolustuksineen vastaa niihin. Häntä itseään on tarkoitus ryhtyä kuulemaan tarkemmin torstaina.

Käräjäoikeuden kokoonpanoon kuuluu kolme ammattituomaria. Tuomio annetaan myöhemmin.

Oulun kaupunki teki Valtakorvesta tutkintapyynnön keväällä 2014. Se pyysi poliisia tutkimaan, onko Valtakorpi mahdollisesti syyllistynyt rikoksiin hallinnoidessaan koulun stipendirahastoja.

Valtakorpi pidätettiin virastaan huhtikuussa 2014. Hän valitti päätöksestä tuloksetta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaleva.fi seuraa oikeudenkäyntiä.