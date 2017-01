Väyrynen: Keminmaan kunnallisjärjestön johtokunnan tulkinta sääntöjen vastainen

Keminmaan keskustan kunnallisjärjestön johtokunnan eilen esittämä tulkinta ei ole puolueen sääntöjen mukainen, katsoo Paavo Väyrynen.

Väyrysen asema keskustan jäsenenä on noussut pohdittavaksi, koska Väyrynen vei perustamansa kansalaispuolueen puoluerekisteriin joulukuussa. Keskustan säännöt kieltävät jäseniä kuulumasta kahteen puolueeseen.

Kunnallisjärjestön tulkinnan mukaan Väyrynen erosi keskustasta sillä hetkellä, kun hänen perustamansa kansalaispuolue merkittiin puoluerekisteriin.

Väyrysen mukaan jäsenyys puolueessa voi kuitenkin lakata vain siten, että jäsen itse eroaa paikallisyhdistyksestä tai hänet sen sääntöjen mukaisesti erotetaan sen jäsenyydestä.

–Ennen päätöksen tekemistä erottamisasiassa on paikallisyhdistyksen johtokunnan pyydettävä kunnallisjärjestön johtokunnan lausunto asiassa. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaista jäsentä on kuultava paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen, Väyrynen toteaa tiedotteessaan.

–Mahdollisesta ehdokkuudestani kuntavaaleissa on vielä tarpeen keskustella. Keskustan listoilla on ollut runsaasti ehdokkaita, jotka eivät ole olleet jäsenenä puolueessa. Keskustan ehdokkaana on ollut myös muiden puolueiden jäseniä, hän jatkaa.