Keminmaan kunnallisjärjestön johtokunta tulkitsee: Väyrynen on eronnut keskustasta

Paavo Väyrynen on eronnut keskustasta sillä hetkellä, kun hänen perustamansa kansalaispuolue on merkitty puoluerekisteriin. Tällaisen tulkinnan teki keskustan Keminmaan kunnallisjärjestön johtokunta maanantai-illan kokouksessaan.



Kunnallisjärjestön puhenjohtaja Tuula Eilittä arveli vielä iltapäivällä,ettei päätöksiä tehdä eikä Väyrys-asia välttämättä edes nouse kokouksen asialistalle.



– Tämä on ensisijaisesti järjestäytymiskokous, hän totesi.



Paavo Väyrysen asema keskustan jäsenenä on noussut pohdittavaksi, koska Väyrynen vei perustamansa kansalaispuolueen puoluerekisteriin joulukuussa. Keskustan säännöt kieltävät jäseniä kuulumasta kahteen puolueeseen.



Väyrynen on toiminut perustamansa Keminmaan keskustaseura -paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Kunnalisjärjestön tulkinnan mukaan Väyrynen on eronnut myös paikallisosastosta viemällä kansalaispuolue puoluerekisteriin.



Puolue- tai yhdistyslaki eivät sinänsä ota kantaa siihen, miten moneen puolueeseen sama henkilö voi kuulua.



– Puolueiden omissa säännöissä voidaan toki määritellä, ettei saa kuulua muihin puolueisiin, oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoo.



Näin on myös Suomen Keskustan säännöissä.



Henkilön kuuluminen useampaan puolueeseen ja siitä nouseva kohu on Suomen oloissa harvinaista.



– Minkäänlaisia ongelmia ei tämän asian ympärillä ole ollut, Jääskeläinen muistelee.



Keskustan kunniapuheenjohtajaksi nimetyn Väyrysen ja pääministeripuolueen suhde mietityttää laajemminkin. Entinen keskustan varapuheenjohtaja Timo Kaunisto väläyttää kolumnissaan (MT 9.1.) Väyrysen noutamista takaisin keskustan kentälle.



Väyrysellä on Kauniston mukaan ilmiömäinen kyky haistaa politiikan trendejä.



Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin Kaunisto siirtäisi puolestaan pois ministeriaitioista.