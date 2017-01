"Uutta ovat tyttöjen rajut tappelut" – näin opettajat kuvailevat kiusaamista kouluissaan

Lännen Median ja OAJ:n kyselyssä opettajilta kysyttiin, millaiset lapset, oppilaat tai opiskelijat ovat tyypillisesti osallisina kiusaamistilanteissa. Kysymyksessä ei eritelty, ovatko oppilaat kiusaajina vai kiusattuina. Opettajat vastasivat kysymykseen nimettömästi vapaamuotoisin vastauksin. Alle on koottu osa vastauksista koulutusasteittain.

Varhaiskasvatus

– Kaikki oppilaat riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista ovat alttiina.



– Erityistä huomiota tai tukea tarvitsevat, arat ja hiljaiset, sellaiset lapset, joilla on heikot sosiaaliset taidot.



– Itse opetan alle kouluikäisiä lapsia. Useimmat kiusaajat ovat sosiaalisilta taidoiltaan kehittymättömiä. Kielen oppimisessa on usein ongelmia, omien tunteiden säätely hankalaa sekä empatiataidot puutteelliset.



– Pojat kiusaavat fyysisesti ja tytöt henkisesti.



– Jos tunnetaidot ovat heikot, on lapsi melkein poikkeuksetta kiusaajan roolissa.



– Tytöt, voimakkaat persoonat kiusaajia ja heikommin puolustautumista osaavat ns.myötäilijät uhreina.



– Systemaattista kiusaamista esiintyy tyypillisesti 6-vuotiaiden tyttöjen joukossa. Satunnaisia ristiriitatilanteita, joissa ilmenee nimittelyä, fyysistä yhteenottoa tai ulkopuolelle jättämistä en näe alle kouluikäisten taholta varsinaisena kiusaamisena.



– Varhaiskasvatuksessa kiusaajina ovat erityistä tukea saavat lapset, jotka kärsivät ylisuurista ryhmistä.

Alakoulu

– 5–6-luokkalaiset pojat, joilla on aggressiivista käyttäytymistä. 1-luokkalaiset lapset, joilla ei ole vielä sanallisia kykyjä selvittää ristiriitatilanteita.



– 80 prosenttia poikia, tapauksia on ollut joka luokka-asteella 0-6, mutta määrällisesti eniten 6.luokilla.



– Sellaista profilointia ei voi tehdä, että oppilaat olisivat jotenkin enemmän syrjäytyneitä tai fyysisesti erilaisia tai perheiden taloudellinen asema hyvin erilainen. Tuntuu, että kiusaaja ja kiusattu voi olla melkeinpä kuka vain.



– Ei voi yleistää mitenkään. Tilanteet ovat yksilöllisiä. Toki jonkinlainen erilaisuus lisää riskiä tulla "silmätikuksi".



– Epävakaa tai muista perheongelmista kärsivä lapsi usein kiusaajan asemassa, samoin seuraajina.



– Kiusattu sekä kiusaaja usein sosiaalisissa taidoissa tukea tarvitsevia, mutta kiusattu saattaa olla myös kiusaajan kanssa erilainen tai olla eri mieltä, jolloin kiusaaja ärsyyntyessään hakee tukijoukkoja taakseen pönkittääkseen omaa mielipidettään. Tilanne saattaa kärjistyä jatkuessaan, jos sitä ei koulussa havaita.



– Erityisen tuen oppilaat, tyttöoppilaat, jotka jättävät toisia tyttöjä esim. leikeistä pois.



– Erityisen tuen vähävaraiset lapset, joilla on itsehillintä heikko.



– Erityisoppilaat ja s2-oppilaat.

Yläkoulu

– 13–15-vuotiaat pojat, joilla ei ole empatiakykyjä tai kunnollisia vuorovaikutustaitoja.



– 7–8-luokkalaisista kiusaajat: heillä on hankalaa noudattaa koulun yhteisiä sääntöjä muutenkin sekä vaikeuksia kunnioittaa muita ihmisiä ja asettua toisen asemaan. Kiusaajat toimivat usein ryhmässä tai saavat ainakin jonkinlaista tukea kavereiltaan. Ryhmässä tyypillisesti yksi on porukan mielipidevaikuttaja ("johtaja") ja muut seuraavat perässä tukien. Kiusatut: jollakin tavalla erilaisia.

– Ei voi nimetä ketään tyypillistä. Pojat enemmän tönivät yms. Tytöt jättävät ulkopuolelle. Usein kyllä sellaisia ei kovin älykkäitä oppilaita.



– Ei voi sanoa, että joku tietty ryhmä on enemmän kiusattu kuin toinen. Kiusaamista on jokaisessa ryhmässä (tytöt, pojat, erityinen tuki jne). Sosiaalisessa mediassa oleva kiusaaminen on räjähtänyt.



– Ei voi yksiselitteisesti tyypittää. Tilanteet ovat hyvin erilaisia, ja syitä on paljon. Jokin tekijä laukaisee tilanteen kehittymisen.



– Erilaiset oppilaat ja opiskelijat kiusaavat hyvin eri tavoin. Useimmiten oppilas tai opiskelija, joka kiusaa, on itse hyvin epävarma omasta persoonastaan tai taidoistaan.



– Kiusaamisen kohteena ovat useimmiten jollakin tavoin helpoimmat uhrit (fyysisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti heikommassa asemassa olevat). Kiusaajina näyttää olevan sitten useimmiten hallitsevat ja aggressiiviset persoonallisuudet, jotka ovat jollakin tavoin vahvemmassa asemassa sosiaalisesti, fyysisesti tai sitten taloudellisesti.



– Omassa 7. luokassani ne, joilta puuttuu kielenkäytöstä kaikki tyylitaju (S2-oppilaita yli puolet). Erityisellä tuella ei ole asiassa tekemistä. Uutta ovat tyttöjen rajut tappelut ja se, että maahanmuuttajahuoltajat uskovat lastaan enemmän kuin koulun aikuisia. Rehtorin työstä hirmuinen osa on nykyään huoltajien kanssa palaveeraamista. Uskomattomia, aggressiivisia tapaamisia, joista voisi hyvin tehdä kunnianloukkausjuttuja.



– Usein oppilaat, joiden kotona hyväksytään kaikki, tai ei puututa käytökseen tai valehteluun, koska omaa lasta pidetään virheettömänä, käyttävät paljon aikaa toisten arvosteluun ja nälvimiseen.

Lukio

– Vaikea sanoa tyypillistä, koska tilanteita on niin vähän. Tyypillistä ehkä se, että rehvakkaat, suulaat opiskelijat pitävät omaa showtaan eivätkä tajua, että herkimmät saattavat pahastua siitä esimerkiksi siksi, että kokevat jäävänsä ulkopuolelle.



– Kaikenlaiset, sellaiset, jotka eivät itse voi hyvin tai joilla ei ole kaverisuhteet kunnossa.



– Kohteena ollut lukion 1. lk tyttö. Kiusaajat opiskelijaryhmässä samanikäisiä poikia ja tyttöjä. Kiusaaminen on ulkopuolelle jättämistä. Parityöhön hän ei saa paria. Muutenkin omissa oloissaan joutuu olemaan.



– Lukiossa enemmänkin jätetään syrjään. Hiljaisemmat oppilaat tai jollain tavoin erilaiset voivat joskus juuri jäädä sivuun.



– Ns. pissikset kiusaavat tunnollisia, läksynsä, tekeviä oppilaita.



– Opiskelijat, jotka saavat erityistä tukea, ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat.

Ammatillinen oppilaitos

– Erityisopiskelijoita (ADD/ADHD) ja opintomenestykseltään heikohkoja opiskelijoita useimmiten.



– Erityistä tukea saavat opiskelijat noin 16–17-vuotiaat tytöt.



– Joku, joka tarvitsee itseään heikomman/huonomman.



– Jotenkin erilaiset, "puolustuskyvyttömät".



– Opiskelijani yleensä ovat voittopuolisesti poikia. Kiusaaminen näyttää seuraavan yläasteelta mukana uuteen oppilaitokseen. Taustoista ja historiasta muuten minulla ei ole tietoa.



– Ryhmä heikosti pärjääviä opiskelijoita on liittoutunut yhtä, hieman erilaista opiskelijaa vastaan.



– Somessa esim. vahva porukka voi kiusata yksittäistä opiskelijaa



– Luokan pomo vs. hiljainen