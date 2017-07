Tutkija: ”Niinistö ja Väyrynen eivät ole todennäköinen pari toiselle kierrokselle”

Paavo Väyrynen ilmoitti tänään pyrkivänsä Suomen seuraavaksi presidentiksi ensi vuonna järjestettävissä presidentinvaaleissa. Ensin pitää saada kasaan valitsijayhdistyksen perustamiseen vaadittavat 20 000 kannattajakorttia.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo ei usko, että Väyrynen pääsee edes toiselle kierrokselle.

– Se on hyvin epätodennäköistä. Istuva presidentti Sauli Niinistö on hyvin suosittu ja hän on profiililtaan samankaltainen kuin Väyrynen. He ovat molemmat vanhempia miehiä, konservatiiveja, oikeistolaisia ja porvarillisia. Tämä pitää jo huolta siitä, että he eivät ole todennäköinen pari toisella kierroksella. Sinne kaikella todennäköisyydellä menee Niinistö ja häntä vastaan asettuu ehdokas, joka on vasemmistolainen, liberaali tai näitä molempia, Railo kertoo.

Railon mielestä on itsestään selvää, että Väyrynen vie ääniä erityisesti keskustan Matti Vanhaselta.

– Väyrysen vankimmat kannattajat ovat samaa joukkoa, jotka ovat äänestäneet aiemmin keskustaa ja nyt äänestävät häntä presidentinvaaleissa.

Railo ei kuitenkaan pidä sitä niin dramaattisena, että Vanhanen menettää ääniä Väyryselle.

– On hyvin epätodennäköistä, että Vanhanen menee toiselle kierrokselle. Hän ja Sauli Niinistö ovat myös profiililtaan kuitenkin niin samankaltaisia, Railo kertoo.

Väyrynen kannatti Sauli Niinistön valintaa toiselle kierrokselle vielä aiemmin, mutta muutti sittemmin mielensä. Siihen vaikuttivat ainakin näkemyserot turvallisuuspolitiikasta. Tällaista linjanvetoa Railo pitää ihan ymmärrettävänä.

– Uskon, että he ovat aidosti eri mieltä tästä. Väyrysen historia kertoo, että hän on sellaisen perinteisen keskustalaisen ulkopolitiikan kannattaja, joka painottaa enemmän hyviä kahdenkeskisiä suhteita Venäjään ja suomalaista puolueettomuutta. Niinistö taas on pikkuisen enemmän länsimielinen ja haluaa hoitaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa enemmän yhteistyössä Euroopan unionin ja Natonkin kanssa.

– Se on tosin painotusero, se ei ole jyrkkä ero, Railo kertoo.

Väyrynen kertoi tilaisuudessa myös tärkeänä teemana ”järkevän ja hallitun maahanmuuttopolitiikan”. Väyrynen tarkensi tätä Lännen Medialle seuraavasti:

– Ennen muuta Euroopan tasolla pitää päästä siihen, että saadaan rajat pitämään ja pitää Euroopan rajojen ulkopuolella toimia aktiivisesti niiden juurisyiden poistamiseksi, miksi ihmiset lähtevät liikkeelle, eli sotilaallisten kriisien ratkaisemiseksi ja köyhyyden poistamiseksi. Sitten täytyy pyrkiä perustamaan Euroopan ulkopuolelle pakolaisleirejä, joihin ohjataan ne, jotka pyrkivät Eurooppaan. Siellä selvitetään, että kenellä on oikeus turvapaikkaan ja ne, jotka saavat turvapaikan, niin heitä voidaan kiintiöpakolaisina ottaa vastaan, Väyrynen kertoi Lännen Medialle.

Railon mukaan tämä politiikka ei eroa mitenkään siitä, mitä Euroopassa nyt tehdään.

– Tuo on kuin suoraan Euroopan unionin asiakirjoista. Ei tuo mikään vaihtoehto nykypolitiikalle ole. Juuri noita asioita Euroopassa yritetään saada toteutettua, Railo kertoo.