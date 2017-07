Paavo Väyrynen aikoo lähteä presidentinvaaleihin kannattajayhdistyksen kautta. Väyrysen kannattajat ryhtyvät keräämään kannattajakortteja yhdistystä varten.

Valitsijayhdistys muodostetaan itsenäisyyspäivänä, jos yhdistys saa riittävästi kannattajakortteja. Vaalilain mukaan valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 20 000 äänioikeutetun jäsenen allekirjoittamat kannattajakortit.

Väyrynen sanoi tiedotustilaisuudessaan, että hänellä on viisi vahvaa teemaa, joita hän on painottanut jo kymmeniä vuosia. Teemat ovat Suomen itsenäisyyden vaaliminen, sotilaallinen liittoutumattomuus, hallittu maahanmuuttopolitiikka, maan kokonaisetua palveleva aluepolitiikka ja globaalien ongelmien ratkaiseminen eli Väyrysen mukaan ihmiskuntapolitiikka.

Väyrynen tunnetaan muun muassa euron vastustamisesta. Viime vuonna hän keräsi euroeroa vaativaan kansalaisaloitteeseen yli 53 000 allekirjoitusta. Kansalaisaloitteen tie tyssäsi marraskuussa perustuslakivaliokuntaan, jonka mukaan Suomen kansainväliset sitoumukset on rajattu kansalaisaloitteen ulkopuolelle. Silti Väyrynen tahtoo yhä puhua eurosta. Hänen mielestään myös tasavallan presidentti voi puuttua Suomen kohtaloon eurokysymyksessä.

– Suomen jäsenyys euroalueessa on meille vakava ongelma. Yleensä EU-politiikka kuuluu valtioneuvostolle, mutta jos on kysymys Suomen ydineduista, se on myös presidentin asia.

"Suomi ottaa liikaa pakolaisia"

Väyrynen teki tiedotustilaisuudessa selväksi, että hänen mielestään Suomen maahanmuuttopolitiikka pitäisi kiristää. Väyrysen mielestä Suomi esimerkiksi ottaa liikaa pakolaisia.

Väyrynen luopui tänään kansalaispuolueen puheenjohtajuudesta, mutta vetosi puolueen maahanmuutto-ohjelmaan. Siinä ei kuitenkaan kerrota, kuinka paljon pakolaisia Suomen pitäisi ottaa vaan sanotaan, että "Suomen pakolaiskiintiö on asetettava tasolle, joka vastaa EU-maiden suhteellista keskitasoa".

Väyrynen ei suostunut tarkentamaan ajatuksiaan kiintiön koosta myöskään STT:n haastattelussa.

– Pidämme nykyistä kiintiötä liian korkeana. En halua sanoa mitään tarkkaa lukua, mutta nykyinen on 750, ja sitä pidän suurena.

"En arvioi ehdokkaita"

Presidentinvaaleihin ovat ilmoittautuneet ehdolle tasavallan presidentti Sauli Niinistö, keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen, RKP:n europarlamentaarikko Nils Torvalds, vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto ja vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen.

Niinistö on asettumassa ehdokkaaksi valitsijayhdistyksen kautta. SDP valitsee ehdokkaansa jäsenvaalilla elokuussa. Ehdokkuudesta kisaavat kansanedustajat Maarit Feldt-Ranta, Tuula Haatainen ja Sirpa Paatero.

Väyrynen sanoi, ettei ehdokkaiden joukossa ollut ketään, jota kannattaa. Väyrynen kertoi aiemmin kannattavansa Niinistöä, mutta perui kannatuksensa myöhemmin.

– En arvioi asetettuja ehdokkaita. Sen aika on sitten, kun ehdokkuus on varmistunut ja kampanjointi alkaa, Väyrynen sanoi.

Väyryseltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, uskooko hän, että hänestä tulee presidentti.

– Se on täysin mahdollista. Enpä lähde tässä vaiheessa ennustelemaan. Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa, Väyrynen kommentoi.

Väyrysellä on jo suunnitelma siltäkin varalta, että presidentinvaali päättyy jonkun muun voittoon. Kansalaispuolue kertoo tiedotteessa, että Väyrynen tavoittelee Suomen seuraavan pääministerin paikkaa, jos häntä ei valita presidentiksi.