Turun puukotukset nousivat uutisaiheeksi ympäri maailman – osa mediasta spekuloi jo terrori-iskulla

Turun Kauppatorin puukotustapaus on noussut perjantaina alkuillasta nopeasti kansainväliseksi uutiseksi. Useat verkkomediat ja lehdet ympäri maailmaa raportoivat Turun tapahtumista heti, kun tiedot puukotuksista levisivät mediassa.

Asiasta uutisoi tuoreeltaan esimerkiksi ruotsalainen Expressen-lehti, joka päivittää tilannetta rinta rinnan suomalaismedioiden kanssa. Myös ruotsalainen televisiokanava TV4 lähetti Turun kauppatorilta suoraa uutislähetystä aikaisemmin iltapäivällä.

Suurista kansainvälisistä medioista aiheesta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaiset The New York Times ja CNN, Britannian yleisradiokanava BBC ja brittilehti The Guardian, espanjalainen El Pais, ranskalainen Le Monde, saksalainen Süddeutsche Zeitung, venäläinen uutistoimisto TASS sekä arabiankielisen uutiskanavan Al Jazzeeran englanninkielinen verkkolehti. Myös australialainen verkkolehti The Australian raportoi aiheesta aamuyöstä paikallista aikaa.

Moni lehti viittasi uutisissaan Turun puukotuksiin, Turku stabbings, knivattack, tai Turun massahyökkäykseen, Turku attack, Messerangriff. Jotkut lehdet spekuloivat jutuissaan myös terrori-iskun mahdollisuudella, ja brittiläinen Mirror-lehti uutisoi tapahtuman kirjaimellisesti Suomen 'terrori-iskuna', Finland 'terror attack'.

Mirror-lehden uutisessa viitattiin kolmeen hyökkääjään, jotka olisivat huutaneet ääneen Allahu Akbar, joka tarkoittaa arabiaksi "jumala on suuri". Jutussa kuitenkin todettiin, että joidenkin silminnäkijöiden mukaan videolla huudetaan Allahu Akbarin sijaan suomeksi varokaa.

Juttuun oli liitetty sosiaalisessa mediassa levinnyt video, jolla näkyy, kun useampi henkilö juoksee pakoon. Videon taustalla kuuluu huutoa, mutta sanoista on vaikea saada selvää.

Myös muut ulkomaiset mediat olivat saaneet haltuunsa silminnäkijöiden kommentteja ja sosiaalisen median kautta levinnyttä videomateriaalia.

Osa medioista liitti Turun puukotukset torstai-iltapäivänä Barcelonassa sattuneeseen terrori-iskuun, jossa kuoli 14 ihmistä ja haavoittui yli sata. Uutisissa puhuttiin tapahtuneen aiheuttamasta pelosta ja siitä, onko Suomikin mahdollisesti joutunut terrori-iskujen kohteeksi.