Kaksi kuollut ja kuusi loukkaantunut puukotuksissa Turussa – epäillyn henkilöllisyyttä selvitetään

Turun keskustassa on tapahtunut useita puukotuksia perjantaina. Puukotuksissa on kuollut kaksi henkilöä. Poliisi on ampunut puukotuksista epäiltyä nuorehkoa mieshenkilöä alavartaloon.

Mies puukotti poliisin mukaan Turun keskustassa ainakin kahdeksaa henkilöä, joista ainakin kaksi on kuollut. Tapahtumien kulku on poliisin mukaan yhä epäselvä.

Sisäministeri Paula Risikko kertoi Turun pääpoliisiasemalla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että sairaalahoidossa olevan epäillyn henkilöllisyys ei ole toistaiseksi tiedossa.

Epäilty pysäytettiin 20 minuuttia hälytyksen jälkeen. Poliisi selvittää, liittyykö tapaukseen epäillyn tekijän lisäksi muita ihmisiä.

Tutkinta on siirtynyt krp:n vastuulle ja sitä jatketaan myös kansainvälisellä tasolla. Keskusrikospoliisin mukaan tapausta ei tutkita tällä hetkellä terroritekona, mutta sitä ei ole voitu rajata pois.

Risikon mukaan Supo selvittää, löytyykö epäiltyä jostain rekisteristä. Sisäministerin mukaan yhteys on otettu myös Maahanmuuttovirastoon, koska kyseessä on ulkomaalaisen näköinen henkilö.

Poliisi kertoi perjantaina Twitterissä kohottavansa valmiuttaan valtakunnallisesti. Poliisipartioiden määrää lisätään ja tiedonhankintaa tehostetaan.



Tapahtumat etenivät nopeasti

Silminnäkijä kertoo Kalevalle, että tapahtumat etenivät nopeasti kauppatorin läheisyydessä.

– Olimme noin sadan metrin päässä tapahtumapaikasta kun huomasimme, että vartijat lähtivät juoksemaan torille päin. Ihmiset juoksivat lapset sylissään karkuun torin suunnasta.

Turun keskustassa on paljon poliiseja ja pelastuslaitoksen työntekijöitä. KUVA: Tuija Tammi

Silminnäkijä kertoo, että torilla oli verissään makaava mies, joka vietiin ambulanssiin. Lisäksi torilla oli lakanalla peitetty ruumis.

– Kysyimme poliisilta, että uskaltaako täällä liikkua, niin he sanoivat, että kaikkialla on nyt yhtä turvallista kautta vaarallista. He suosittelivat poistumaan keskustan alueelta.



Poliisi teki rynnäkön kerrostaloon

Iltapäivällä noin kello viiden aikaan poliisi teki rynnäkön kerrostaloon Turun Aninkaistenkadulla.



Paikalla olleen silminnäkijän mukaan Aninkaistenkatu 10:ssä sijaitsevaan kerrostaloon rynnäköi yhteensä viisi poliisia konetuliaisein ja rynnäkkökilvin.



Poliisit olivat talossa 10-15 minuuttia.



Lännen Median haastattelema silminnäkijä kertoi, että hän oli juuri ajamassa autollaan sisäpihalta, kun poliisi pysäytti hänet. Silminnäkijän mukaan hänen käskettiin odottaa.

Poliisi kävi tarkastamassa sisäpihan ja kehotti silminnäkijää pysymään pois keskustasta. Hän arveli poliisin etsivän jotakuta.



Oulun poliisi kohotti valmiuttaan



Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että valmiutta kohotetaan Turun tapahtumien vuoksi myös Oulussa. Suomen poliisi kertoi perjantai-iltana Twitterissä, että valmiutta nostetaan koko maassa.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi Twitterissä, että Turun tapahtumien takia poliisi nostaa valmiutta muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja rautatieasemilla.

Poliisi pyytää vihjeitä Turun puukotuksista. Puukotuksiin liittyvät vihjenumerot ovat 050 349 9187 ja 050 326 8089, joihin poliisi pyytää soittamaan.

Lisäksi poliisi käy läpi lukuisia valvontakameravideoita ja silminnäkijöiden kuvamateriaalia.