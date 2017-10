Sipilä sanoo Ylellä olevansa valmis jatkamaan keskustan luotsina – "Minusta on tehty ahne oman edun tavoittelija"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi Ylen Ykkösaamussa olevansa valmis jatkamaan keskustan luotsina, jos kannatusta löytyy.

- Jos luottamusta ei löydy, silloin vaihdetaan ukkoa. Väkisin en pukkaa sinne.

Keskustan kannatus on kyselyissä ollut laskussa.

Sipilä sanoo, että mielikuva hänestä ja keskustasta on muuttunut, ja hänestä on tehty ahne oman edun tavoittelija. Hän uskoo sen johtuvan osittain siitä, että hän on puolustanut kipeitä päätöksiä ja mennyt myös muiden ministerien tueksi, kun he ovat joutuneet tekemään kipeitä päätöksiä. Hän uskoo omien kasvojensa kuluneen selittäjänä ja kipeiden päätösten puolustajana.

Malttia neuvotteluihin, Metsäteollisuus ja Paperiliitto

Sipilä toivoo malttia Metsäteollisuuden ja Paperiliiton neuvotteluihin. Hän toivoo, että liittokierroksen avaaminen onnistuu ilman työtaistelua ja että osapuolet, ja kaikki muutkin liitot sen jälkeen saavat aikaan tähän tilanteeseen sopivat sopimukset.

- Sillä tavalla päästään jatkamaan tätä pitkää työmarkkinasyksyä, joka jatkuu tammikuun loppuun saakka.

Sipilä ei halunnut ottaa kantaa palkankorotusprosentteihin, mutta hän sanoi Suomen saaneen merkittävästi kiinni kilpailukykyä neljän viime vuoden aikana.

- Palkkamaltti on jatkunut kolme vuotta, ja se on osaltaan kuronut kilpailukykyä kiinni, Sipilä sanoi.

Muut tekijät ovat Sipilän mukaan olleet kilpailukykysopimus ja tuottavuuden parantaminen, jossa hänen mielestään ollaan valitettavasti edetty huonosti.

- Ja sehän on yritysten omista toimista kiinni.

Paperiliiton hallitus päätti eilen, että paperiteollisuuden työpaikoilla keskeytetään paikallinen yhteistoiminta työntekijä- ja työnantajaosapuolten välillä maanantaista alkaen. Lisäksi Paperiliitto kohotti valmiutta mahdollisen työtaistelun varalta. Tämä siksi, että Metsäteollisuus tarjosi nollakorotuksia. Metsäliiton mukaan edellytyksiä palkankorotuksiin ei ole, koska tuottavuutta parantavista muutoksista työehtosopimukseen ei ole vielä päästy sopuun.

- Pitää pystyä sopimaan sekä palkoista että tekstikysymyksistä, Sipilä sanoi Ylellä.

Hän muistutti, että Metsäteollisuuden sopimus on äärettömän tärkeä, koska se avaa liittokierroksen ja sitä myötä keskustelun. Lisäksi kyse on vientialasta.

Pääministerin mielestä on vielä paljon asioita, jotka pitää saada uuteen asentoon työmarkkinoilla, vaikka kilpailukyky onkin toisaalta parantunut.