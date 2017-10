Kaleva ruotii Ylen puoluemittausta: Kokoomus porskuttaa, keskustalle käy kato – "Profiilinkorotuksia ei ole juuri näkynyt"

Ylen kuukausittainen puolueiden kannatusta mittaava gallup julkaistiin torstaina. Kalevan pääkirjoitustoimittaja Mirja Niemitalo ja verkkotuottaja Heikki Uusitalo perkaavat gallupin mielenkiintoisimmat kohdat läpi.

Kokoomus pitää tukevasti ykköspaikkaa 21,7 prosentin kannatusosuudellaan. Kokoomus onnistui parantamaan kannatustaan 0,9 prosenttiyksikön verran kuukauden takaiseen mittaan verrattuna.

Toinen selvä parantaja oli SDP, joka nousi kakkoseksi. Kannatus parani mittauksen mukaan 1,7 prosenttiyksikköä ja on nyt 17,3 prosenttia.



Mirja, pääministeripuolue keskusta on valahtanut ala-arvoisiin 15,8 prosentin kannatuslukemiin. Mikä keskustassa mättää, kun hallituskumppani kokoomus porskuttaa samaan aikaan nousukiidossa?

Keskustalle on käymässä samalla tavalla, kuten sille yleensä käy hallituksessa kokoomuksen kanssa. Kokoomus korjaa sadon, mutta keskustalle käy kato.

Kokoomus porskuttaa vahvassa etukenossa keskustaan nähden, sinisistä nyt puhumattakaan.

Hallituksen politiikkaa ei parhaalla tahdollakaan voi kehua erityisen keskustalaiseksi, mutta se on riittävän oikeistolaista miellyttääkseen kokoomuksen kannattajakuntaa.

Pääministeri Juha Sipilän vetoomukset hyväosaisten talkoohengen puolesta kuulostavat jopa keskustaväen korvissa ontoilta, kun kätilöiltä on leikattu lomarahoja.

Toisaalta on muistettava, että hallitusvastuu nakertaa väistämättä aina pääministeripuolueen kannatusta. Lisäksi pääministerin on johdettava koko hallitusta, jolloin erityisesti keskustalaisen politiikan korostaminen lankeaa muille puolueen ministereille. Profiilinkorotuksia ei ole kuitenkaan juuri näkynyt.

Julkisuuteen näyttäytyy, että kaikki kokoomuksen tavoitteet täyttyvät, mutta keskusta jurnuttaa sote-maakuntauudistuksen syövereissä, joka kaiken lisäksi voi vielä hajota pahasti.



Minkälaiseksi arvioit keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilän aseman nyt, kun hallitusvastuu on syössyt puolueen kannatuksen pahaan luisuun?

Sipilä on itse sanonut, että tulos tai ulos. Valtiontaloudessa alkaa mennä paremmin, mutta se ei näy keskustan kannatuksessa.

Sipilän asema on yhä vakaa, mutta ei niin vahva kuin vielä pari vuotta sitten, jolloin varaukseton ihailu oli käsin kosketeltavaa.

Keskustankentän Sipilään kohdistamaa suoraa arvostelua ei näy ainakaan julkisuudessa ja myös haastajat pysyttelevät pimennossa. Toistaiseksi.

Sipilä voi aina selittää kannatuksen kasvua kipeillä päätöksillä, ”jotka on ollut pakko tehdä”, jota mantraa uskollisimmat toistavat.

Uusia ideoita ja keskustaväkeä miellyttäviä avauksia tarvittaisiin kuitenkin pikaisesti, jotta kannatus kohenisi.



SDP nousi 17,3 prosentin lukemiin ja kakkoseksi. Kannatusosuus ei edelleenkään ole päätä huimaava, mutta se varmaan huojentaa hieman puheenjohtaja Antti Rinteen mieltä, kun kannatustaan yli prosenttiyksikön verran menettänyt vihreät lipsahtivat alapuolelle?

Näiden lukemien olettaisi rauhoittavan tilannetta SDP:n sisällä. Puheenjohtaja Antti Rinne on puolustanut ponnekkaasti asemaansa, mutta tovereille mikään ei tunnu riittävän.

SDP:n kannatuksen koheneminen on enemmän muiden heikkoutta kuin SDP:n vahvuutta. Puolueen on kuitenkin hyvä jatkaa näistä asetelmista, varsinkin, kun pääsivät nyt kunniakkaasti vihreiden ohi. Pohjakosketus on ohi.

Vihreät ovat näyttävät kiilanneet kärkinelikon pysyväksi osaksi. Vihreiden kannatuksen tasaantuminen oli odotettavissa viime kesän puoluekokouksen ja puheenjohtajavaihdoksen aiheuttaman innostuksen jälkeen.

Puheenjohtaja Touko Aalto varoo virheitä ja on enemmän tällainen totinen torvensoittaja kuin letkeäkielinen edeltäjänsä.

Vihreät pyrkivät varmistelemaan asemiaan, sillä eduskuntavaaleihin on vielä aikaa. Kolmossija on silti kovaa valuuttaa.

Ei silti tarvitse olla suuri ennustajaeukko, jos toteaa, että kokoomus ja vihreät katselevat nyt toisiaan sillä silmällä.



Perussuomalaiset ja vasemmistoliitto ovat uusimmassa mittauksessa vakiintuneissa lukemissa: perussuomalaisilla 9,9 prosenttia ja vasemmistoliitolla 8,3 prosenttia. Vakiintunut on myös sinisten kannatus, joka on edelleen vain puolitoista prosenttia. Mitä ajattelet sinisten tulevaisuuden näkymistä?

Perussuomalaiset ovat selkeästi vakiinnuttaneet asemansa. Lukema kertoo varsin hyvin heidän kannatuksensa tämänhetkisen laajuuden. Puolue onnistuu myös pitämään vasemmistoliiton takanaan, mikä on merkille pantavaa.

Sinisten tulevaisuus puoluepyrkimyksistä huolimatta näyttää toivottomalta. Sinisten kannatus ei osoita nousun merkkejä, vaikka ryhmän ministerit ovat seisoskelleet viikonlopputolkulla turuilla ja toreilla keräämässä kannattajakortteja.

Vaikka kannattajakortit alkavat olla kasassa, voidaan sinisille vähitellen ryhtyä heiluttamaan kättä auton peruutuspeilistä.

Siniselle puolueelle ei parhaalla tahdollakaan voi ennustaa kummoista menestystä. Sinisten näkyvät hahmot löytänevät seuraavissa eduskuntavaaleissa uuden kodin lähipuolueiden riveistä, osa voi vielä tehdä katumusharjoituksen ja palata perussuomalaisiin tai hävitä kokonaan näkyvistä.

Hallitukselle sinisten tilanne on kiusallinen. Miten kauan hallitus voi uskotella itselleen, että keisarilla on vaatteet?