Kuusamossa äimistellään kaivostoimijoiden sinnikkyyttä - "Onko nyt tosi, että asia ei mene perille?"

On taas kommentteja puolesta ja vastaan. Suuri osa kommenteista on tunteenomaisia purkauksia ilman todellista tietoa mitä on todella tekeillä. Kuusamossa on kaavoituksella korkattu tietty alue pois kaivostoiminnasta joka varmasti huomioidaan ellei sitten kaavaan tule muutoksia oikeuskäsittelyiden jälkeen. Yksi kommentti toi esille asian joka on jo lähellä totuutta Kuusamossa, hysterian. Se lähtökohta on uraani. Uraanilla on peloteltu kuusamolaisia ja myös mökkiläisiä todella paljon. Perusteettomasti ja tarkoituksella uraani liitetään joka paikkaan, pitoisuuksia ja seurauksia suurennellaan ikään kuin joka paikassa olisi säteilytasot niin, että henki lähtee. Ja se, että verrataan Kuusamoa Talvivaaraan on todella absurdi. Kyselytutkimuksissa kun kysytään, että tulisitko Kuusamoon jos läheisyydesssä olisi kaivos niin asiasta mitään tietämättä useampi vastaa negatiivisesti. Eli "asiasta en mitään tiedä mutta vastustan"-ilmiö toteutuu. Toivoisi keskusteluun järkeä ja asiallisuutta.