Kuusamon ja Posion kaivoshankkeet uudelle omistajalle, lupaa ottaa huomioon Rukan ja Kitkajoen – "Ei kaivoksia aiempien omistajien paikkoihin"

Niin, ensiksi jokainen laitaa oman tietämyksen käyttöön mitä on ja tekee kannan oton sen perusteella. Monen tieto on siis vain omaa tietoa, joka toki tärkeää, mutta sen takana on monesti tunteet ja näkemykset mitä maailmalla tai Suomessa on tapahtunut, varsinkin ne negatiiviset asiat ja kohteet. Kukaan ei tiedä juurikaan hyvin toimivista kaivoksiata Suomessakaan, miksiköhän? Toki kaikella on haitansa. Haja-asustuskin pitäisi keiltää koska niiden kuormitus on luonnolle liian suuri koska se saastuttaa jätevesien määrällä maaperää, puupolton käytöllä liikaa ilmaa(hiukkapäästöt suuret ilmaan) , tiestöjen kuormitus saatesteineen rasittaa liikaa luontoa jne. Sekin on totta että luontoarvot ovat niin tärkeitä Suomelle, Kuusamolaisille että niistä on pidetävä huolta mutta niissäkin on kyse rahasta. Jotta kaikki olisi mahdollista pitää löytää konsennus siittä että mitä luonto ja maa voi antaa, ne tulee käytää osin sitten niiden ylläpitämiseen ja huolehtimiseen, jotta elämä siellä olisi mahdollista jatkossakin sekä tuo tullessaan hyvinvointia, niin että se tukee alueellista kehitystä sen arvomaailman mukaan, joka sille on annettu tai haluttu. Mutta ei niin että otetaan tai annataan, vaan yhteisen edun nimissä, jota voidaan vuosienkin jälkeen pitää oikeana ratkaisuna ymmärtäen sen kaikkien osalaueiden hyödyt ja haitat oikeassa mittakaavassa!