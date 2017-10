Kaikkonen ei innostu Sipilän haastamisesta vaikka sai kannatusta kyselyssä

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajalla Antti Kaikkosella ei ole haluja lähteä kisaamaan keskustan puheenjohtajan paikasta ensi kesäkuussa keskustan puoluekokouksessa Sotkamossa.

Kaikkonen oli Lännen Median teettämässä kyselyssä Juha Sipilän jälkeen suosituin vaihtoehto keskustan johtoon.

Kaikkosta kannatti vastanneista keskustalaisista 15 prosenttia ja Sipilää 48 prosenttia.

- En innostu puheenjohtajan haastamisesta, Kaikkonen vastaa kysymykseen halusta lähteä puheenjohtajakisaan.

Kaikkonen sanoo tilanteen olevan toinen, jos Sipilä ei ole käytettävissä jatkokaudelle Sotkamon puoluekokouksessa.

- Sitä tilannetta ei tarvitse onneksi miettiä vielä pitkään aikaan, jos lainkaan, Kaikkonen toteaa.

Sipilä kertoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi, jos puolueväki häneen yhä luottaa. Lopullisen päätöksen Sipilä kertoi tekevänsä viimeistään keväällä.

Keskustan gallupkannatus on tippunut Ylen ja Helsingin Sanomien kyselyissä selvästi alemmas kuin hallituskumppani kokoomuksen. Lisäksi oppositiopuolueet Sdp ja vihreät ovat olleet viime aikoina keskustan edellä tai lähituntumassa.

- Kannatuksessa varmaankin näkyvät vaikeat säästöpäätökset ja vastuunkanto. Yksi selittävä tekijä kokoomuksen ja keskustan kannatuslukujen eroissa voi olla se, että keskustan kannattajissa on enemmän pieni- ja keskituloisia, Kaikkonen pohtii.

Kaikkonen kokee, että keskustan kenttä tukee yhä puoluejohtoa ja eduskuntaryhmää.

- Nyt on tärkeätä, että kuuntelemme herkällä korvalla kansan tahtoa, murheita ja toiveita. Suomi on saatu nousun tielle, mutta luottamus on ansaittava.