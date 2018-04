Saara Aalto julkaisee uuden albumin huhtikuun lopussa, kappaleiden taustalla kansainvälisiä biisinikkareita

Saara Aallon uusi levy Wild Wild Wonderland julkaistaan 27. huhtikuuta. Albumi sisältää euroviisukappaleen Monsters sekä 12 muuta kappaletta.

Aalto on tehnyt kappaleita yhdessä useiden kansainvälisten biisinkirjoittajien ja tiimien kanssa. Levyltä löytyy useampi Joy ja Linnea Debin kanssa kirjoitettu popkappale. Heidän lisäkseen Aalto on tehnyt yhteistyötä Richard ’Biff’ Stannardin, Eric Bazilianin ja Brian Higginsin kanssa. Stannard on työskennellyt muun muassa Kylie Minoguen, U2:n ja Spice Girlsien kanssa. Bazilian on puolestaan kirjoittanut Joan Osbournelle One of Us -hitin ja Higgins on tuottanut muun muassa Pet Shop Boysia.

Kotimaisista biisinkirjoittajista mukana ovat Lasse Kurki, Matias Keskiruokanen ja Axel Ehnström, joka on laulanut euroviisuissa Paradise Oskar -nimellä.

Heti albumin julkaisun jälkeen Saara Aalto suuntaa Portugaliin Euroviisuihin. Suomi esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa Lissabonissa tiistaina 8. toukokuuta. Euroviisujen finaali käydään lauantaina 12. toukokuuta.