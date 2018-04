Saara Aalto esittelee jälleen kielitaitoaan: Tältä kuulostaa Monsters 34 eri kielellä

Suomen euroviisuedustaja Saara Aalto on julkaissut Youtubessa Monsters-kappaleesta erikoisen version. Hän on mahduttanut kappaleeseen kaikkiaan 34 eri kieltä.

Kielet ovat euroviisuissa mukana olevien maiden kieliä.

Aalto on tehnyt vastaavan tempauksen aiemminkin. Tuolloin hän lauloi Frozen-animaatioelokuvan tunnuskappaleen Let It Go 15 eri kielellä.

Aalto esittää Monsters-kappaleen euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa Lissabonissa tiistaina 8. toukokuuta. Euroviisujen finaali käydään lauantaina 12. toukokuuta.