Saara Aallon viisumonopoli suututti musiikintekijät – Uuden Musiikin Kilpailu petti kappaleita lähettäneiden odotukset

Yle avasi viime syksynä haun kaikille avoimeen Uuden Musiikin Kilpailuun, mutta kaikki noin 300 hakijabiisiä jäivät jalkoihin, kun Saara Aalto valittiin Suomen euroviisuehdokkaaksi ohi jonon. Lauantaina kansa ja asiantuntijat äänestävät kolmesta Aallon kappaleesta.

Suomen musiikintekijät ry ei peittele närkästystään siitä, kuinka Yle päätti kesken Uuden musiikin kilpailun (UMK) hylätä kaikki 300 hakijakappaletta ja nostaa Saara Aallon kilpailun ulkopuolelta suoraan maamme euroviisuehdokkaaksi.

Musiikintekijöiden etujärjestössä on käyty syksystä asti kiivasta keskustelua siitä, että Yle muutti UMK-sääntöjä kesken kilpailun. Yhdistyksen toiminnanjohtajan Aku Toivosen mukaan luottamus kilpailua kohtaan on murentunut.

– Suomalaiset musiikintekijät eivät pysty luottamaan siihen, muuttuvatko pelisäännöt taas ennen kuin kilpailu on edes loppunut seuraavan kerran, kun Yle laittaa UMK:n tai muun vastaavan kilpailun vireille, Toivonen valittelee.

Ensi kertaa yhden artistin show

Viisuvalinta on ensimmäistä kertaa historiassa yhden artistin show. Saara Aalto esittää lauantaina Espoon Metro-areenalla kolme kilpailukappaletta: Monsters, Domino ja Queens. Yle lähettää näytöksen suorana TV1:ssä ja Areenassa.

Yleisö ja asiantuntijat yhdessä päättävät, mikä kolmesta Saaraa Aallon kappaleesta edustaa Suomea Portugalin viisuhuipennuksessa toukokuussa.

Yle on järjestänyt vuodesta 2012 Uuden Musiikin Kilpailun, jonka avulla on etsitty uutta suomalaista musiikkia ja varteenotettavia ehdokkaita euroviisuihin.

Yle on perustellut Saara Aallon nostamista euroviisuedustajaksi sillä, ettei sopivia ehdokkaita löytynyt syksyn UMK-haussa. Ylen mukaan katsojat ovat toivoneet suuria tähtiä euroviisukilpailuihin ja kilpailulla haluttiin katsoa, olisiko hakijoiden joukossa joku tunnettu artisti.

Saara Aalto (30) sai runsaasti julkisuutta sijoituttuaan syksyllä 2016 toiseksi Britannian X Factor -kisassa. Hän oli jo tätä ennen sijoittunut toiseksi vuoden 2012 Voice of Finland -laulukilpailussa ja vuoden 2011 euroviisukarsinnoissa.

Ylen toiminta herättää vahvoja tunteita

Toivosen mukaan UMK-osallistujien hylkääminen oli Yleltä niin epäreilu teko, että suhtautuminen koko kilpailua kohtaan nostaa varmasti monen muusikon rimaa osallistua ensi kerralla.

– Musiikintekijät ovat vihaisia ja pettyneitä. Ei tämä kenellekään ole ollut ok. He laittoivat omia rahojaan likoon. Ei kilpailuun valmistautuminen ollut pelkkää luovan työn tuskaa ja tuhertamista. Siinä on ollut mukana paljon henkisiä ja taloudellisia panoksia.

Musiikintekijät ovat närkästyneitä, eivätkä mielellään jätä asiaa tähän. Asiasta aiotaan pitää meteliä.

– Toistaiseksi meidän mahdollisuus vaikuttaa asioihin, on nostaa aihetta mahdollisimman isosti julkisuudessa esiin. Katsotaan nyt, voi olla, että teemme tästä Ylen hallintoneuvostolle erillisen kirjeen. Asiasta ei ole tehty mitään päätöksiä vielä, Toivonen mainitsee.

Viisufanit iloitsevat, synkät aatteet on jätetty menneisyyteen

Suomen euroviisuklubi OGAE Finlandin jäsenet, eli viralliset euroviisufanit, ottivat uutisen Aallon yksioikoisesta valinnasta vastaan ensin ihmeissään ja jopa vihaisina, mutta ristiriitaiset tunnelmat muuttuivat pian tyyneksi euroviisujen odotukseksi.

– Aika nopeasti se ihmetys fanien keskuudessa tyyntyi, eikä tullut suurta närkästystä aiheesta. Artisti Saara Aalto on hyvä ja UMK-säännöt vaihtuvat muutenkin joka vuosi, kertoo Suomen euroviisuklubin puheenjohtaja Jaakko Pihlakorpi.

Pihlakorven mukaan Ylen päätös saattaa hieman vesittää UMK:n periaatetta uuden suomalaisen musiikin löytämisestä.

– Ihmettelemme myös edelleen hieman, miksei UMK voi olla vain rehellisesti euroviisukarsinta?

Suomalaiset euroviisufanit odottavat hyväntuulisina tulevia euroviisuja.

– Uskomme, että mikä tahansa Aallon kolmesta kilpailubiiseistä valitaankin, niin finaalipaikka meillä on. Siihen on vahva usko. Pitkästä aikaa kansainvälisten viisufanien keskuudessa on hypetystä myös Suomea kohtaan. Biisit ovat hyviä, showsta tulee hyvä ja eurooppalaisten keskuudessa on tullut paljon positiivista palautetta. Asiat ovat siis hyvällä mallilla, hehkuttaa Pihlakorpi.