Monsters valittiin Saara Aallon euroviisukappaleeksi - "Tietenkin lähdetään sillä asenteella, että viisut voi voittaa"

Suomen euroviisukappaleeksi on valittu poplaulu Monsters. Suomea edustava Saara Aalto esittää kappaleen Lissabonissa järjestettävissä Euroviisuissa toukokuussa.

Yleisö ja kansainväliset raadit valitsivat voittajakappaleen kolmen biisiehdokkaan joukosta Espoon areenalla järjestetyn UMK18-tapahtuman päätteeksi.

Monsters oli suosikki myös viikko sitten Kalevan verkkoäänestykseen osallistuneiden keskuudessa. Äänestykseen ehdittiin kahdessa päivässä antaa yhteensä 2740 vastausta. Monsters oli selkeä lukijoiden suosikki 1944 äänellä, joka tarkoitti 72 prosentin siivua annetuista äänistä.

Saara Aalto nimitettiin Suomen edustajaksi ilman perinteistä karsintaa.

Viime vuosina Yle on etsinyt viisuedustajan UMK:n avoimen haun kautta. Myös Aalto on pyrkinyt Suomen euroviisuedustajaksi useamman kerran. Hän on esimerkiksi sijoittunut toiseksi vuoden 2011 viisukarsinnoissa ja vuoden 2016 UMK:ssa.

Aalto on kertonut uskovansa, että viisumatkasta tulee huikea kokemus siitä riippumatta, mitä kisassa tapahtuu.

– Tietenkin lähdetään sillä asenteella, että Euroviisut voi voittaa – tai tulla toiseksi! Siinähän minä onnistun aina, siitä ei ole epäilystäkään.

UMK:n tuottaja Anssi Autio on kertonut uskovansa, että valovoimainen ja kansainvälistä uraa luonut Aalto on Suomen valttikortti viisumenestykseen.

– Laitamme nyt kaikki panostukset siihen, että meillä on kolme loistavaa kappaletta ja show’ta, joista paras nähdään toukokuussa Lissabonissa, Autio on kommentoinut. (Juttu jatkuu videon jälkeen.)

Monsters-kappaleen ovat säveltäneet ja sanoittaneet Linnea Deb, Joy Deb, Ki Fitzgerald ja Aalto.

Kappaleen ydinviesti kertoo itsenäisestä ja vahvasta naisesta, joka ei anna pään sisäisten demonien tehdä päätöksiä.