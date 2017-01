Yhdysvalloissa yli sata loukkaantui junan syöksyttyä raiteilta

Yhdysvalloissa yli sata ihmistä on loukkaantunut, kun juna on suistunut raiteiltaan New Yorkissa Brooklynissa, kertovat useat amerikkalaismediat. CNN:n mukaan onnettomuus tapahtui aamulla ruuhka-aikaan. Yksitoista ihmistä vietiin sairaalaan onnettomuuden jälkeen. Viranomaisten mukaan kukaan ei loukkaantunut hengenvaarallisesti.

Matkustajien mukaan juna oli jo saapunut asemalle, kun se hypähti kiskoilla ja törmäsi radan päässä olevaan hidasteeseen, kertoo CNN.

Onnettomuuden syy ei ole tiedossa.

