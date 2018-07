Venäläisten vaaleihin sekaantuminen jälleen tapetilla – 12 venäläistä sai eilen syytteet, Trump ohjaa vastuuta Obaman hallinnolle

Perjantaina uutisoitiin 12 venäläisen saamista syytteistä Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin sekaantumiseen liittyen. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump heitti lauantaina pallon presidentti Barack Obaman hallinnolle ja kysyi, miksi hän ei puuttunut vaalien vaikuttamisyrityksiin vuoden 2016 presidentinvaaleissa, kertoo Reuters.

Trump on aiemmin kertonut aikovansa keskustella vaaleihin sekaantumisesta tapaamisessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

– Tarinat, jotka kuulitte 12 venäläisestä eilen tapahtuivat Obaman hallinnon aikaan, ei Trumpin hallinnon aikaan, Trump kirjoitti lauantaina Twitterissä.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?