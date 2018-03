Venäjä aikoo vastata USA:n pakotteisiin - USA määräsi pakotteita muun muassa Pietarin trollitehdasta pyörittävälle "Putinin kokille"

Pakotteet on hyvä asia, Venäjän on opittava lopultakin seisomaan omilla jaloillaan. Viljan tuotannossa, sota- ja avaruusteknologiassa ym. tässä on jo onnistuttukin, mutta tavallisen venäläisen elämä on vielä aika surkealla tolalla. Mutta heilläkin on takanaan aika: ehkäpä sieltä vielä tullaan, onhan luonnonrikkauksistaan tunnettu Venäjä joskus ollut todellinen suurvalta, joka marssitti armeijansa Pariisiin saakka..