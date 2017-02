Valtuutettu esittää Ruotsin Tornionlaaksossa, että kunnan työntekijät voisivat sekstailla työajalla

Övertorneån kunnanvaltuutettu Per-Erik Muskos jätti maanantaina valtuustolle aloitteen, joka herätti tiistaina laajasti huomiota ruotsalaisissa tiedotusvälineissä.

Demarivaltuutettu esitti, että tornionlaaksolaisen pikkukunnan työntekijät saisivat harrastaa työajalla seksiä kumppaninsa kanssa.

Muskoksen esitys perustuu ruotsalaiseen työmarkkinakäytäntöön, friskvårdiin. Työnantajat voivat tarjota länsinaapurissa työntekijöilleen näiden hyvinvointia edistävää liikuntaa, terveyspalveluita tai vaikkapa ravitsemusopastusta, ja vähentää kulut verotuksessa.

Monet kunnat antavat työntekijöidensä harrastaa liikuntaa tunnin viikossa työajalla, ja Muskoksen mielestä tämän tunnin voisi Övertorneån kunnassa käyttää siihen, että piipahtaa kotiin harrastamaan seksiä kesken työpäivän.

Muskos perusteli aloitettaan syntyvyyden kääntämisellä nousuun ja seksin hyvillä terveysvaikutuksilla.

– Uskon, että seksistä on puutetta monessa pitkässä parisuhteessa. Arki on stressaavaa ja lapset ovat kotona. Tämä voisi olla mahdollisuus saada omaa aikaa, Muskos sanoi Norrbottens Kurirenin haastattelussa.

Kurirenin mukaan esitys nostatti suupieliä valtuuston kokouksessa. Muskos myönsi lehdelle, että esitystä voidaan katsoa kieroon etenkin Tornionlaaksossa, jota pidetään uskonnollisena alueena, mutta hän sanoo olevansa vakavissaan.

– Toki tässä on leikkimielinen puolensa, mutta monet tutkimukset ovat osoittaneet, että seksi on hyvää liikuntaa. Minulla on kuva, että seksi on monille enemmän aviollinen velvollisuus, eikä sitä harrasteta kovin paljon pitkissä suhteissa, hän kuvailee Kurirenissa.