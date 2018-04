Trumpin asianajajan Michael Cohenin henkilökohtaiset liiketoimet rikostutkinnan kohteena

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Michael Cohenin liiketoimista on käynnissä rikostutkinta. Asiasta kertoi perjantaina Yhdysvaltain oikeusministeriö. Ministeriön mukaan tutkinta koskee ennemminkin Cohenin omia liiketoimia kuin asianajajana toimimista. Oikeuden asiakirjoista ei uutiskanava CNN:n mukaan kuitenkaan ilmene tarkemmin, mistä Cohenia tutkitaan. Tutkinta on kanavan mukaan jatkunut jo kuukausia.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ratsasi aiemmin viikolla muun muassa Cohenin toimiston New Yorkissa ja takavarikoi asiakirjoja. Etsintöjä tehtiin myös esimerkiksi Cohenin hotellihuoneeseen ja kotiin.

Cohen hoitanut pitkään Trumpin asioita

Cohenin asianajajat ovat vaatineet, että oikeus määräisi takavarikoiduille asiakirjoille hyödyntämiskiellon. Asianajajat ovat perustelleet vaatimustaan sillä, että asiakirjoissa on Cohenin asiakkaiden luottamuksellisia tietoja. Syyttäjän mukaan Cohenilla näyttäisi kuitenkin käytännössä olevan vain yksi asiakas - presidentti Trump.

- Viranomaisella ja FBI:lla on syy uskoa, että Cohenilla on varsin vähän asiakkaita ja potentiaalisesti luottamuksellista yhteydenpitoa, oikeusministeriö sanoi.

Cohen on ollut keskiössä kohussa, jossa Cohenin kerrottiin maksaneen aikuisviihdetähti Stormy Danielsille eli Stephanie Cliffordille vaikenemisesta. Clifford on kertonut saaneensa maksun, jotta vaikenisi julkisuudessa seksisuhteesta, joka hänellä omien sanojensa mukaan oli ollut Trumpin kanssa. Cohen on myöntänyt maksaneensa mutta sanonut, ettei Trump tiennyt maksamisesta. Myös Trump on kiistänyt tienneensä maksusta.

Amerikkalaismedian mukaan aiemmin viikolla tehdyissä ratsioissa takavarikoitiin muun muassa Cliffordiin liittyviä dokumentteja. Trump suomi kovin sanoin etsintöjä heti tuoreeltaan.

Cohen on toiminut Trumpin henkilökohtaisena asianajajana vuosia.