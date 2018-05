Moneenko maahan rakettimies on hyökännyt? Monenko maan sairaaloita ja yksityisiä koteja Pohjois-Korean armeija on pommittanut? Monenko maan johdon Kim yrittää väkivalloin vaihtaa itselleen mieleiseksi? Ja monessako maassa Kimillä on tukikohtia ja monenko maan rannikolla häärää Pohjois-Korean merivoimat ärsyttämässä eli valvomassa P-Korean kansallista turvallisuutta? Entä USA:n vastaavat? Kukaan ei ole valinnut Trumpia näyttämään muille maille marssijärjestystä.