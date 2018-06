Trump esitteli Kimille Pedoksi nimettyä limusiiniaan ja pyrki useilla kosketuksilla johtoasemaan Singaporen tapaamisessa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un kättelivät aluksi toisiaan 13 sekunnin ajan Singaporessa. Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia tiistain tapaamisesta.

1. Joko Kim poistui Singaporesta?

Pohjois-Korean diktaattorin koneen kerrottiin lähtevän kello 21 paikallista aikaa paluumatkalle. Näin hän on tiistaina iltapäivästä Suomen aikaa jo lähdössä kotia kohti.

2. Tviittaako Trump kotimatkalla?

Viime viikolla Kanadassa järjestetyn G7-kokouksen luultiin jo päättyneen yhteisymmärryksessä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yllättäen käänsi kelkkansa ja lähetti suivaantuneen tviitin Singaporeen matkalla olleesta lentokoneesta. Tviitillään Trump kumosi Kanadan pääministerin Justin Trudeaun antaman lausunnon, jonka mukaan kokous sai kaikkien maiden hyväksymän päätöksen. Samalla Trump nimitti Trudeauta epärehelliseksi ja heikoksi.

Tapaus ei ollut ensimmäinen kerta, kun Trump herättää hämmennystä Twitterissä. Kiinnostavaa onkin, aikooko Trump jälleen hämmentää soppaa lähtiessään illalla Singaporesta takaisin kohti Yhdysvaltoja. Toisaalta tällä kertaa Trump ja Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un saivat aikaan yhteisen, molempien allekirjoittaman lausunnon, jossa molemmat ovat sitoutuneet Korean niemimaan ydinaseriisuntaan.

Trump ehti lähettää yhden tviitin jo tiistaiaamuna, ennen tapaamisen alkua, mutta tviitti ei liittynyt Singaporen tapaamiseen.

3. Mitä allekirjoitetusta sopimuksesta voi päätellä?

Uutistoimisto Reutersin mukaan Trump ja Kim lupasivat "tehdä töitä kohti täydellistä ydinaseettomuutta Korean niemimaalla". Vaikka molemmat ovat allekirjoittaneet mustaa valkoiselle, on syytä muistaa, ettei se välttämättä vielä takaa osapuolten sitoutumista sopimukseen. Pohjois-Korea on lipsunut sopimuksistaan useammin kuin kerran. Esimerkiksi vuonna 2005 maa sitoutui luopumaan ydinaseohjelmistaan, mutta rikkoi lupauksensa jo seuraavana vuonna tekemällä ydinkokeen.

Trump kommentoi odottavansa, että Korean niemimaan ydinaseista riisuminen alkaa "hyvin, hyvin pian", ja että neuvottelut jatkuvat Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä "mahdollisimman pian", kertoo Reuters. Siitä huolimatta mitään yksityiskohtia siitä, miten ydinaseettomuus saavutetaan, ei annettu.

4. Mitä kaksikko tarjosi medialle?

Trumpilta liikeni huumoria medialle, joka uutisoi Yhdysvaltain presidentin tiedustelleen valokuvaajilta, saako jokainen varmasti hyvän kuvan, ja näyttävätkö Trump ja Kim kuvissa komeilta ja hoikilta. Kimin reaktiota Trumpin vitsailuun on niin ikään puitu mediassa. Brittilehti The Guardianin mukaan Kimin ilmeetön reaktio saattoi kertoa siitä, ettei hän ymmärtänyt Trumpin huomautusta, sillä sitä ei käännetty hänelle kokonaisuudessaan.

5. Miten Trump kätteli Kimiä?

Tapaamisen aluksi Trump ja Kim kättelivät toisiaan 13 sekunnin ajan. The New York Timesin tietojen mukaan kätensä irrotti ensimmäiseksi Trump. Presidentti tarttui Kimin oikeaan käteen heidän kätellessään ja myöhemmin myös Kimin vasempaan käsivarteen kaksikon kääntyessä kohti kameroita.

Trumpin nähtiin koskettavan Kimiä useaan kertaan: kun Trump ja Kim poistuivat kahdenkeskisiin neuvotteluihin, Trump taputteli Kimiä selkään, asetti kätensä tämän olkapäälle ja johdatteli neuvottelukumppaninsa kohti kokoushuonetta. Reutersin haastatteleman asiantuntijan mukaan Trumpin käytös on merkki halusta osoittaa johtoasemaa ja todistaa, että hän hallitsee tilanteen. Kaksikon poistuessa kohti tapaamishuonetta Kim tarttui vastavuoroisesti Trumpin käsivarteen.

Mediassa analysoitiin Trumpin kättelytapaa, joka ei eteläkorealaisen sanomalehden Handkook Ilkon mukaan ollut lainkaan Trumpille tavanomainen ja dominoiva. Kättely sai aikaan myös kritiikkiä. Amerikkalaisessa mediassa kerrottiin vastustusta sadelleen siitä, että Trumpin ystävällismielinen käytös ja kättely edesauttavat Kimin yhdenvertaista asemaa muun maailman edessä huolimatta vääryyksistä, joihin hän on syyllistynyt.

6. Irtosivatko hymyt heti ensimmäisessä kuvauksessa?

Sekä Trump että Kim näyttivät vakavilta ja harkitsevaisilta saapuessaan ensi kertaa tapaamiseen Singaporen Capella-hotelliin. Kameroiden suunnatessa katseensa kaksikkoon molemmat antoivat ensivaikutelman ystävällisestä ilmapiiristä. Reutersin haastatteleman kehonkielen asiantuntijan mukaan molemmat yrittivät tavatessaan tuoda itseään esille johtajina, mutta antoivat myös merkkejä hermostuksesta. Hymyyn keskustelijat sulivat myöhemmin.

Uutiskanava CNN laski ainakin viisi yhteistä photo-opia eli poseeraustilaisuutta medialle.

7. Kumpi saapui isommalla limusiinilla?

Trumpilla oli allaan isompi auto. Cadillac-merkkinen musta limusiini lipui tiistaina tapaamispaikalle vapaan maailman johtaja kyydissään. Noin 1,3 miljoonan euron arvoinen auto tunnetaan nimellä "Peto".

Lounaan jälkeen Trump ja Kim käyskentelivät Capella-hotellin alueella ja suuntasivat pian Trumpin auton luo. CNN:n mukaan vaikutti siltä, että Trump halusi esitellä Kimille limusiiniaan. Trumpin nähtiin puhuvan ja elehtivän voimakkaasti auton suuntaan, kunnes Salaisen palvelun agentit aukaisivat oven ja kaksikko pääsi kurkistamaan sisään.

Brittilehti The Daily Mail arveli, että tarkoituksena oli tehdä vaikutus Kimiin, joka niin ikään saapui tapaamiseen näyttävällä kulkuvälineellä. Hänen Mercedes Benz S600 -autollaan on the Daily Mailin tietojen mukaan arvoa lähes 1,7 miljoonaa euroa, joten se olisi kahdesta autosta kalliimpi. Lisäksi auton varusteisiin kuuluu muun muassa matkakäymälä.

8. Mitä Trump ja Kim lounastivat?

Singaporen tapaamisen menu yhdisteli idän ja lännen makuja, sillä tarjottu menu sisälsi niin länsimaista kuin aasialaistakin ruokaa. Alkupaloihin kuului katkarapuja tarjoiltuna yhdessä avokadosalaatin kanssa, aasialaista mango kerabu -salaattia hunaja-limekastikkeella ja tuoretta mustekalaa sekä korealaista oiseonia eli täytettyä kurkkua.

Pääruokana Trump ja Kim maistelivat naudan ribsejä punaviinikastikkeessa ja kermaperunoita sekä höyrytettyä parsakaalia. Lisäksi tarjolla oli yhdistelmä hapanimelää mureaa possua ja aasialaista paistettua riisiä kotitekoisella chilikastikkeella. Kolmas pääruokalaji oli korealainen daegu jorim eli soijassa haudutettua kalaa, retikkaa ja aasialaisia kasviksia.

Jälkiruuaksi tarjoiltiin suklaapiirakkaa, vaniljajäätelöä kirsikkakastikkeella ja kermatäytteisiä leivonnaisia.

9. Kenelle Trump soitti tapaamisen jälkeen?

Yksi ensimmäisistä puheluista meni Etelä-Korean presidentille Moon Jae-inille. Moonilla ja Pohjois-Korean Kimillä oli oma tapaamisensa huhtikuussa maita erottavalla rajavyöhykkeellä.

10. Miten EU ja Venäjä reagoivat?

Euroopan unionin ulkosuhteista vastaava italialainen Federica Mogherini kommentoi, että tapaaminen oli myönteinen ja välttämätön askel, kun Koreoiden väliselle aiemmalle onnistuneelle lähentymiselle suunnitellaan jatkoa. Hänen mukaansa EU on valmis osallistumaan tarvittavien jatkoneuvottelujen järjestämiseen.

Ensimmäinen reaktio Venäjän ulkoministeriltä Sergei Lavrovilta oli, että tapaamisen toteutuminen itsessään oli myönteinen uutinen. Lavrov kuitenkin totesi, ettei ollut nähnyt vielä mitään asiakirjoja.