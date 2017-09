Tanska lähetti sotilaspartiot kaduille - leviääkö malli seuraavaksi Ruotsiin?

Kööpenhaminan kaduilla on näkynyt perjantaiaamusta lähtien aseistettuja sotilaspartioita turvaamassa kaupungin rauhaa. Tanskan armeija on määrätty avustamaan poliisia tiettyjen kohteiden vartioimisessa. Muun muassa mahdolliseksi terrori-iskun kohteeksi luokiteltu synagoga on tästä lähtien sotilaiden vartioinnissa. Armeija avustaa myös rajavartiotehtävissä.

Tanskan mallia seurataan mielenkiinnolla myös Ruotsin puolella. Malmön poliisimestari Stefan Sintéus antoi perjantaina Ruotsin yleisradiolle haastattelun, jossa hän väläytti sotilaiden käyttöä myös Ruotsissa.

- Seuraan mielenkiinnolla mitä Tanskassa tapahtuu. Kaikki mitä voimme turvallisuuden parantamiseksi tehdä on hyvästä, Sintéus lausui.

Tanskassa päädyttiin armeijan virka-apuun, koska Kööpenhaminan poliisi on ylityöllistetty. Terroriuhkien vuoksi kaupungissa vartioidaan jatkuvasti useita kohteita. Samaan aikaan poliisin aikaa vaatii lisääntynyt jengirikollisuus.



Salmen pohjoispuolella Malmössä poliisi on samanlaisten paineiden alla. Sintéuksen mukaan sotilaat voisivat ottaa vastuun esimerkiksi Juutinrauman sillan rajavalvonnasta. Ruotsi aloitti rajatarkastukset Juutinrauman sillalla vuonna 2015 pakolaisaallon vuoksi. Viime keväänä jokaisen matkustajan tarkastamisesta luovuttiin, mutta normaalia tiukempaa rajavalvontaa jatkettiin edelleen.

Ruotsissa armeijan antama virka-apu on hyvin rajoitettua. Säännöksiä on kuitenkin lievennetty muun muassa terrorismitapausten varalta.

Suomessa Puolustusvoimat antoi poliisille virka-apua esimerkiksi vuonna 2015 pakolaistilanteen vuoksi. Tuolloin sotilaspoliisit avustivat poliisia Tornion järjestelykeskuksen turvaamisessa ja järjestyksenvalvonnassa. Lain mukaan poliisi voi pyytää Puolustusvoimien apua muun muassa henkilöiden ja omaisuuden tilapäiseksi suojaamiseksi.