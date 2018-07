Syyteasiakirjan lukenut suomalaisasiantuntija: Yhdysvalloilla on käsissään uusi Watergate-skandaali

"On mahdoton tietää, miksi Trump toimi Helsingin huippukokouksessa juuri niin kuin toimi eli asettui oman maan tiedustelutoimintaa ja hallitusta vastaan sekä myötäili Putinia" Benita Heiskanen pohtii. Hän uskoo, että lisää syytteitä on tulossa.

Yhdysvalloilla on käsissään uusi Watergate-skandaali, arvioi Turun yliopiston USA-asiantuntija Benita Heiskanen Lännen Medialle.

Hän vertaa Venäjän sekaantumista USA:n presidentinvaaleihin Watergateen, koska molemmissa on kysymys tietovuodosta, joka tehtiin demokraattien puoluekoneistoon.

Watergate oli tietovuoto, poliittinen skandaali ja perustuslaillinen kriisi Yhdysvalloissa vuosina 1972–1974. Tapahtumat johtivat presidentti Richard Nixonin eroon.

Heiskanen toimii Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtajana Turun yliopistossa.

Hän muistuttaa, että Venäjä yritti vaikuttaa vaaleihin kolmella tavalla: Ensiksi demokraattien puoluekokouksen sähköposteihin murtauduttiin, toiseksi vaikutettiin Hillary Clintonin kampanjaan ja kolmanneksi murtauduttiin paikallisten vaalilautakuntien koneistoihin.

– Tässä mielessä tämä on hyvin samanlainen kuin Watergate-skandaali. Nixon murtaudutti porukkansa demokraattien koneistoon ja nyt tässä on ikään kuin käynyt samalla tavalla, Heiskanen vertaa.

"Syyteteksti on raskauttava ja yksityiskohtainen"

Heiskanen arvioi, että jos syytedokumentti ei pidä paikkaansa, niin se tarkoittaa, että kyseessä on korruptio tai että syyteasiakirja on valheellinen. Hän on lukenut syyteasiakirjan, joka on avoimena netissä.

– Se on hyvin yksityiskohtainen. Siellä on Venäjän korkea-arvoisia upseereja yksi toisensa jälkeen, ja he mainitaan nimeltä. Siellä on täsmälliset aikajanat, kuka teki, koska ja mitä verrattuna presidentti Donald Trumpin joihinkin julkisiin lausuntoihin.

Syytedokumentista löytyvät Heiskasen mukaan myös IT-tekniset yksityiskohdat, ja mitä nimeä kukakin käytti. Hän pitää syytetekstiä raskauttavana ja yksityiskohtaisena.

– Kun Trump olankohautuksella sanoi, ettei hyväksy tätä, niin kyllä sen tiesi, että tästä tulee valtava skandaali, Heiskanen arvioi maanantain tiedotustilaisuutta

"Trumpille hyökkäys on paras puolustus, mutta se ei nyt toiminut"

On mahdoton tietää, miksi Trump toimi Helsingin huippukokouksessa juuri niin kuin toimi eli asettui oman maan tiedustelutoimintaa ja hallitusta vastaan ja myötäili Putinia, Heiskanen pohtii.

– Kaikki politiikan asiantuntijat olisivat varmasti keksineet kymmenen muuta tapaa, miten tämän asian olisi voinut hoitaa niin, ettei tästä olisi tullut niin tulenarka tilanne.

Heiskasen mukaan Trump toimi samalla tavalla kahdenvälisessä lehdistötilaisuudessa kuin toimisi yhdysvaltalaisen median edessä.

– Eli hyökkäys on paras puolustus. Hän alkoi vetää mukaan niitä palvelimia ja Hillary Clintonin sähköposteja, mitä hän jo kampanjan aikana toistuvasti teki. Tämä ei nyt toiminut.

Heiskanen arvioi jo maanantai-iltana Lännen Medialle että Trumpin sanomisista tulee huikea kohu USA:ssa johtuen siitä, että molemmat – sekä Venäjä että Trumpin kampanja – ovat tutkinnassa.

– Eli sekaantuiko Venäjä vaaliprosessiin ja edesauttoiko Trumpin vaalikampanja tätä sekaantumista? Molemmat ovat tutkittavana, ja sekä CIA, FBI että NSA ovat antaneet yhteisen lausunnon, että Venäjä sekaantui vaaliprosessiin.

Heiskanen muistuttaa, että kohu on jatkunut jo pitkään: Barack Obama karkotti jo joulukuussa 2016 diplomaatteja. Tutkintaa on tehty jo kesästä 2016 asti.

– Vaikka Trumpilla on ollut näin valtava teflon USA:ssa, niin nyt jopa republikaanit ymmärsivät, että tämä ei ole enää normaalia, että tätä ei voi pitää enää edes uutena normaalina.

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Kongressivaaleja käydään jo

Mitä sitten tapahtuu seuraavaksi? Heiskanen olettaa, että lisää syytteitä on tulossa.

– Syyteasiakirjassa mainitaan yhdysvaltalaisia, mutta heitä ei mainita nimeltä ja heitä ei syytetä tässä. 32 ihmistä on kuitenkin syytettyinä, ja siellä on Trumpin sisäpiiriläisiä, josta suurin osa tekee yhteistyötä FBI:n tutkinnan kanssa paitsi Paul Manafort, joka on entinen kampanjapäällikkö. Emme tosin tiedä, mitä kulissien takana tapahtuu. Tämä tutkinta ei vuoda.

Heiskanen arvioi, että vaikka sanomiset Helsingissä eivät vaikuttaisi Trumpin kannattajakuntaan millään tavalla, niin joka tapauksessa kongressivaalit ovat käynnissä.

– Ne ratkaistaan marraskuussa, eli on kyse siitä, siitä miten edustajainhuoneen ja senaatin valtasuhteet menevät. Nyt republikaanit hallitsevat molempia. Yleensä istuva presidentti ottaa takkiinsa kongressivaaleissa. Nyt kysymys on siitä, miten demokraatit saa ruohonjuuritasolla mobilisoitua äänestäjänsä. Siitä tässä on pitkälle kysymys.

Heiskasen mukaan republikaaneista on lyhyessä ajassa tullut Trumpin puolue, mikä on ällistyttävää ottaen huomioon, kuinka paljon he vastustivat häntä kampanjan aikana.

– Nyt ei tiedetä mitä tässä tapahtuu. Miten republikaanit nyt kokevat uuden tilanteen ja seisovatko yhä presidentin takana.

Heiskanen muistuttaa lähtökohdasta, että presidenttiä ei aseteta USA:ssa rikossyytteeseen virkakautensa aikana vaan virkasyytteeseen – ja se on poliittinen syyte, jos sellainen tulee.