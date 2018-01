Singaporessa elohopea putosi +22 asteeseen – Media: "Vanhukset eivät voi käydä ulkona"

Ei ole helppoa ulkomaillakaan.

Etelä-Kiinan merellä vaikuttava voimakas monsuuni on tuonut kutakuinkin päiväntasaajalla sijaitsevaan Singaporeen paitsi rankkoja sateita, myös poikkeuksellisen viileää säätä. Paikallisen The Straits Times -verkkolehden mukaan kaupunkivaltiossa mitattiin perjantaiaamuna vain 21,7 asteen lämpötila.

Tämä ei ole aivan paikallinen pakkasennätys, sillä tammikuussa 1934 kaupungissa mitattiin vain 19,4 celsiusasteen lämpötiloja kahtena päivänä. Kuluneen viikon kelit ovat kuitenkin niin epätavallisia, että säästä on tullut maassa peräti kuuma uutisaihe.

Straits Timesin haastattelussa vanhustyötä tekevä Kawin Seow kertoo, kuinka hänen järjestönsä seuraa tarkasti niitä senioreita, joiden terveyttä kylmyys rasittaa, ja jotka eivät voi sen vuoksi lähteä kotoaan asioimaan.

- Nämä haavoittuvat seniorit saattavat tarvita ylimääräistä apua. Henkilökuntamme on vieraillut koteihinsa jääneitä eläkeläisiä pitämään itsensä lämpimänä.

Seowin mukaan avustajat ovat esimerkiksi auttaneet vanhuksia peseytymään pesusienen avulla, sillä varotoimiin kuuluu suihkujen välttäminen.

Paikallisten lääkäreiden mukaan flunssaoireiden vuoksi hoitoon hakeutuvien potilaiden määrä on kasvanut. Paikalliset ovat kommentoineet aihetta ahkerasti myös sosiaalisessa mediassa:

Yes, trust your eyes, please! People in #Singapore are wearing winter jacket recently because it is cold, cold and cold! For my friends at Sing, let's "Keep calm and stay warm"