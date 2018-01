Putinin tytär erosi ja aviomies menetti rahansa - ero avaa harvinaisen näkymän Putinin ja Venäjän superrikkaiden maailmaan

Minä olen tätä Putinia vastustanut vuosikaudet aina Trumpin vaalivoittoon asti. Sen jälkeen tapahtui jotain mitä en nähnyt koskaan vastaan tulevan. Trump-shokkiaalto pakotti useimmat meistä tarkistamaan missä maailmassa tässä oikean elämme. Sittemmin minulle on selvinnyt, että se on juurikin Trump joka parhaillaan tuhoaa eliittiä ja heidän riistosääntöjään ja keskuspankkejaan. Trump tekee saman Yhdysvalloille minkä Putin on jo tehnyt Venäjälle eli tuhoaa kokonaan globalismi-ideologiaan perustuvan poliittisen eliitin. Putin on tehnyt entisestä Neuvostoliitosta Venäjän ja maa ei ole enää miltään osilta sama kuin vielä pari vuosikymmentä sitten.

Globalismista on jäljellä enää EU ja me valitettavasti elämme tuon paksun valheverhon takana. Siinä missä Putin ja Trump porskuttavat kohti uutta, vapaata ja jopa verovapaata maailmaa, niin me riudumme Brysselin sääntöjen ja verojen kurjuudessa. Lisäksi meitä pommitetaan päivittäin massiivisella valheuutisten tornaadolla joka tuutista. Onneksi on internet ja olemme oppineet hakemaan tietoa ja toki on myös sosiaalinenmedia.