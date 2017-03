Ampumavälikohtauksia on tänä vuonna tapahtunut Yhdysvalloissa yli 13 300, raportoi amerikkalainen ampumavälikohtauksia arkistoiva Gun Violence Archive eli GVA-sivusto.

Sunnuntain vastaisena yönä Ohion osavaltiossa Cincinnatissa sattui Cameo Nightlife -nimisessä yökerhossa ampumavälikohtaus, jossa ainakin yksi ihminen kuoli ja 14 loukkaantui.

Cameo Nightlife -yökerho sijaitsee noin kymmenen kilometriä kaupungin keskustasta itään.

Ammuskelu sattui aamuyhden jälkeen paikallista aikaa, kertoo paikallismedia WLWT verkkosivuillaan.

Uutistoimisto AP:n mukaan Cincinnatin poliisi epäilee, että ampujia oli paikalla kaksi. Suomen aikaan sunnuntai-iltapäivään mennessä poliisi ei ole tavoittanut epäiltyjä.

Cincinnatin poliisin apulaispäällikkö Paul Neudigate ilmoitti Twitterissä tapauksen jälkeen, ettei poliisi usko tapauksen liittyneen terrorismiin. Ampumisen motiivi on hänen mukaansa toistaiseksi epäselvä.

Update: Motive is still unclear but there are no indications this incident is terrorism related.