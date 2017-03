Yökerhossa ammuttu Yhdysvalloissa, poliisi etsii ainakin kahta ampujaa

Yhdysvalloissa on ammuttu yökerhossa Cincinnatissa Ohiossa. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 14 haavoittunut. Uutistoimisto AP:n ja uutiskanava ABC:n mukaan poliisi epäilee, että ampujia on ollut ainakin kaksi. Ketään ei ole vielä tiettävästi otettu kiinni.

Ampuminen tapahtui Cameo-nimisessä yökerhossa pian aamuyhden jälkeen paikallista aikaa.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan useilla haavoittuneista on hengenvaarallisia vammoja. Yökerhossa oli satoja ihmisiä, kun ampuminen alkoi.

Poliisin mukaan toistaiseksi ei ole syytä epäillä terrorismia, vaikka ampumisen motiivi on yhä epäselvä.