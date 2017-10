New York Times: Yhdysvalloissa on ollut tänä vuonna jo 273 joukkoampumista

New York Times kertoo, että Yhdysvalloissa on tänä vuonna ehtinyt olla jo 273 joukkoampumistapausta. Joukkoampumiseksi lasketaan tapaukset, joissa kuolee tai haavoittuu neljä tai useampia ihmisiä.

Tänään, 3. lokakuuta, on menossa vuoden 276. päivä. TIlastollisesti tänä vuonna on siis tapahtunut lähes yksi joukkoampuminen joka päivä.

NYT perustaa tietonsa Gun Violence Archive -tilastopalvelun dataan. Lokakuun 1. päivä olisi ollut tilastotietojen valossa traaginen päivä Yhdysvalloissa ilman Las Vegasin joukkosurmaakin, sillä sunnuntain aikana koko maassa kuoli 41 ihmistä ampumalla ja 75 ihmistä haavoittui.

Tämän lisäksi Las Vegasin joukkoampumisessa, joka alkoi sunnuntai-iltana Yhdysvaltain aikaa, menehtyi ainakin 59 ihmistä ja haavoittui 527 ihmistä.

Tilastopalvelun mukaan sunnuntailta löytyy koko maasta yhteensä 114 tapausta Las Vegasin lisäksi, jossa ase on ollut jollain tavalla mukana. Mukaan on laskettu myös tilanteet, jotka eivät ole johtaneet kuolemaan tai haavoittumiseen, vaan joissa aseella on esimerkiksi uhattu ihmistä tai ihmisen hallusta on löytynyt ase.

Las Vegasin tapaus on verisin Yhdysvalloissa tapahtunut joukkoampuminen. Edellinen Yhdysvaltain historian pahin joukkoampuminen tapahtui kesäkuussa 2016, jolloin ampuja surmasi 49 ihmistä ja haavoitti lukuisia muita yökerhossa Floridan Orlandossa.

Maanantai valkeni Yhdysvalloissa Las Vegasin joukkosurman jälkimainingeissa: maansurussa, mediamyllytyksessa ja kiivaassa poliisitutkinnassa. Gun Violence Archive -tilastopalvelu kerää dataa lähes reaaliaikaisesti ja sieltä selviää, että väkivalta jatkui maanantainakin. Silloin Yhdysvalloissa sai surmansa viisi ihmistä ampumalla.

Lisäksi 20 ihmistä haavoittui.