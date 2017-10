Las Vegasissa Yhdysvalloissa on tapahtunut joukkoampuminen. Ensimmäisten tietojen mukaan tulitus on vaatinut useita uhreja.

Ampuja on liikkeellä lähellä Mandalay Bay -kasinoa, kertoo BBC.

New York Timesin mukaan myös poliiseja kohti on ammuttu. Las Vegasin poliisi on sulkenut kaupunkia halkovan I15-tien osittain ja kehottaa kansalaisia pysymään pois kuuluisan Las Vegas Stripin eteläpäästä.

