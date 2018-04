Kymmeniä ruumiita löytynyt joukkohaudasta Syyrian Raqqassa

Syyrian Raqqassa paljastuneesta joukkohaudasta on löytynyt kymmeniä ruumiita. Asiasta kertovan paikallisviranomaisen mukaan tähän mennessä ruumiita on löydetty jo 50 ja haudasta arvioidaan voivan löytyä yhteensä jopa 200 kuollutta. Viranomaisen mukaan löydettyjen ruumiiden joukossa on sekä siviilejä että jihadisteja.

Äärijärjestö Isis piti Raqqaa hallinnassaan usean vuoden ajan sen jälkeen, kun se valtasi kaupungin vuonna 2014. Yhdysvaltain tukema liittouma ajoi Isisin pois kaupungista viime vuoden loppupuolella.

Paikallisviranomaisen mukaan joukkohauta löytyi jalkapallokentän alta läheltä sairaalaa.

Sekä Syyria että Irak ovat viime kuukausien aikana löytäneet joukkohautoja jihadistien aiemmin hallitsemilta alueilta. Helmikuussa Syyrian joukot löysivät Raqqan maakunnasta joukkohaudan, josta löytyi yli 30 ruumista. Tämän jälkeen armeija löysi vielä kaksi samankaltaista hautaa.