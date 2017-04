Kolumbian maanvyöryissä kuollut yli 200 ihmistä

Kolumbiassa Etelä-Amerikassa maanvyöryissä on kuollut viimeisimmän tiedon mukaan yli 200 ihmistä. Asiasta kertovan Punaisen Ristin mukaan 206 ihmistä on kuollut ja 202 on loukkaantunut. Lisäksi 220 ihmistä on edelleen kateissa.

Myöhään perjantaina syntyneet maanvyöryt veivät Mocoan kaupungista mukanaan taloja, siltoja, puita ja ajoneuvoja. Punaisen Ristin edustajan mukaan Mocoassa maanvyöryissä tuhoutui täysin 25 kotia.

Lisäksi aiemmin on kerrottu, että 40 000 ihmisen Mocoan kaupunki on ilman sähköä ja juoksevaa vettä.

Maanvyöryt johtuvat Mocoajoen ja sen sivujokien noususta, kertoi maan katastrofiriskien hallinnasta vastaava viranomainen perjantaina.

Presidentti Juan Manuel Santos on ilmoittanut matkustavansa maanvyöryalueelle valvoakseen pelastustöitä. Tuhoalue sijaitsee Amazonin sademetsäalueella.

Maanvyöryalueelle on BBC:n mukaan julistettu hätätila.

Viime kuukausina Kolumbiassa on syntynyt useita tappavia maanvyörymiä. Marraskuussa maanvyörymä tappoi viranomaisten mukaan yhdeksän El Tambossa maan lounaisosassa. Kuukautta aiemmin kymmenen kuoli maanvyörymässä Pohjois-Kolumbiassa.

