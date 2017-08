Jo 100 poliisia kuollut tänä vuonna Rio de Janeiron osavaltiossa, Brasiliassa kuolee keskimäärin 155 ihmistä päivässä

Brasiliassa Rio de Janeiron osavaltiossa väkivaltaisuuksissa on tänä vuonna kuollut jo 100 poliisia. Poliisien korkeiden kuolinlukujen takana on kaupungin heikko taloustilanne, joka on ajanut poliisit ahtaalle huumejengejä vastaan taistellessa.

Viime vuonna osavaltiossa kuoli yhteensä 146 poliisia. Yhteensä vuodesta 1995 lähtien poliiseja on kuollut yli 3 000.

Estadao-lehti kertoo, että Brasiliassa on tapettu tänä vuonna yli 28 000 ihmistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Brasiliassa tapetaan keskimäärin 155 ihmistä päivässä.