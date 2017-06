IL: Bilderberg-kokous kerää talouden ja politiikan eliittiä yhteen, Suomesta mukana Berner ja Wahlroos

Kyllä matkakulut tulevat perityksi muilta hallinnon momenteilta. Aiempina vuosina Suomesta on ollut ko. kokouksissa kymmenittäin eri alojen, myös valtion virkamiehiä, edustajia, ja jo silloin verovaroilla matkustaneet joutuivat ankaran kritiikin kohteeksi. Onneksi netissä on bilderberg tietoa asioista ja osaaottaneista suomalaisistakin sivutolkulla. Bilderberg on NWO,n kehityksen perustaja yhteisö, mikä päättää rahapolitiikasta, valtiojohtajista ja mitä konflikteja maailmalla pitää aloittaa, jotta aseteollisuusryhmittymä voisi toimia tehokkaasti. (military-industrial-complex)