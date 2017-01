Henkinen johtaja kiistää kulttiväitteet: "Ihmiset voivat itse tulla katsomaan"

Konohana Familyn henkinen johtaja Isami Furuta on 65-vuotias entinen sisustussuunnittelija. Yhteisössä nimellä Isadon tunnettu mies on karismaattinen, leppoisan oloinen mies, joka viihtyy päivittäin pelloilla. Furuta päätti perustaa yhteisön 1994, jolloin hän myi firmansa.

Konohanan syntyyn liittyy mystiikkaa. Furutalle ilmestyi kolmikymppisenä Buddhan henki, jonka energia välittyi häneen. Furuta halusi laajentaa omaa henkisyyttään. Hänen mukaansa yhteiskunnan ongelmat johtuivat haluista ja japanilaiseen yhteiskuntaan 1980-luvun nopean talouskasvun seurauksena juurtuneesta amerikkalaisesta individualismista ja kapitalismista.



Furutan mukaan yhteiskunnan huono olo purkautui eri tavoin, esimerkiksi ydinperheen stressi purkautui kotiväkivaltana.

Furutan sanojen mukaan Buddhan henki seurasi häntä yhdeksän vuotta. Pian hän keräsi ympärilleen samanhenkisiä ihmisiä, jotka perustivat Konohana Familyn.



Furuta painottaa, että yhteisö on tasa-arvoinen, mutta myöntää, että hänellä on yhä paljon valtaa, josta hän haluaisi luopua.

– Yhteisömme on harmoninen ja rakastava, jonka tarkoitus on olla mallina kaikille sopusointuisesta elämästä. Yhteiskunnassa raha on yhä itseisarvo, mutta monet kyseenalaistavat sitä nykyisin. Kun yksilö muuttaa arvojaan, yhteiskuntakin muuttuu, Furuta sanoo talossaan Konohana Familyn päärakennuksen lähistöllä.

Istumme tatamilla olohuoneessa, jonka nurkassa on hierova tuoli. Juomme teetä. Furutan lisäksi Konohana Familyn jäsenet Michiyo Furuhashi, Mika-chan ja Yoko ovat paikalla. Muut tekevät omia töitään, mutta nuori Yoko, joka on Furutan assistentti, toimii tulkkina. Isadon aistii tietoiisuuteni ja haluaa tyydyttää uteliaisuuteni, Yoko kääntää.

Konohana Family on herättänyt epäluuloja ulkopuolisissa ja yhteisö on kamppaillut kulttimaineen kanssa. Furutan mukaan yhteisöä on luultu kultiksi, mutta ajan myötä ihmiset ovat huomanneet, että niin ei ole. Furuta painottaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä on elinehto yhteisön toiminnalle.

Jotkut ovat kuitenkin syyttäneet Konohana Familyn toimintaa henkisestä ja joissain tapauksissa fyysisestäkin väkivallasta. Viiden henkilön allekirjoittama dokumentti kuvailee tapauksia, joissa Konohanan johtaja olisi tehnyt fyysistä väkivaltaa joillekin yhteisön jäsenille. Furuta kiistää syytökset.

– Yhä vaikein asia on egon kohtaaminen eikä se kaikilta onnistu. Jotkut ovat lähteneet Konohanasta ja kokeneet epäonnistuneensa, mutta ovat hakeneet syitä itsensä ulkopuolelta ja siitä johtuvat syytökset yhteisöä kohtaan. Konohana on hyvä kohde hyökkäyksille. Tuli skandaali, johon vastasimme totuudella, mutta huhut kiinnostivat enemmän, Furuta sanoo.

Noin tunnin mittaisen audienssin jälkeen keskustelutuokiomme on ohi. Näen Furutan muutaman kerran viikonlopun aikana pellolla ja yhtenä iltana yhteisökokouksessa päärakennuksessa.'

Kokouksissa käsitellään usein Furutan puheita ja kosmologiaa ja hän antaa palautetta yhteisön toiminnasta.



Viikonlopun aikana hän toruu yhteisön jäseniä teeskentelystä: te puhutte liikaa eivätkä tekonne tule sydämestä.



Henkisen johtajan sanoilla on syvällinen vaikutus Konohanan jäseniin, jotkut liikuttuvat melkein kyyneliin saakka. Vaikka johtaja ei valtaa haluaisikaan, hänellä näyttää sitä olevan.

– Ihmiset voivat itse tulla katsomaan toimintaamme ja muodostamaan mielipiteensä objektiivisesti, Furuta sanoo.