Diktaattorin velipuolen hermomyrkyllä tehtyä salamurhaa tutkitaan suomalaisopein

Malesialaisella lentokentällä myrkytetyn Pohjois-Korean diktaattorin velipuolen salamurhaa tutkitaan osittain suomalaisopein. Perjantaina malesialaisviranomaiset kertoivat varmistuneensa siitä, että maanpaossa elänyt Kim Jong-nam tapettiin käyttämällä äärimmäisen tappavaa VX-hermomyrkkyä.



Myrkyn käytön varmisti Malesian kemiallisten aseiden tutkimusyksikkö. Suomessa toimiva kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti Verifin on opettanut kyseiselle malesialaislaboratoriolle juuri kemiallisten aseiden havaitsemista ja tunnistamista.



– Me olemme kouluttaneet Malesian laboratoriota taisteluaineiden analytiikkaan. Viime vuonna meiltä on ollut tutkijoita opettamassa siellä ja heidän asiantuntijansa ovat olleet täällä ihan käytännön opetuksessa, instituutin johtaja Paula Vanninen kertoo.



Kimin salamurhassa viime viikolla käytetty VX on maailman tappavinta hermomyrkkyä.



– Kymmenen milligrammaa riittää tappamaan ihmisen. Se on kolmasosa pisarasta, Vanninen toteaa.





Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin velipuoli Kim Jong-nam oli viime viikolla matkalla Malesiasta Macaoon, jossa hän on asunut viimeiset vuodet Kiinan suojeluksessa. Lentokentän ihmisvilinässä nainen lähestyi Kimiä takaapäin ja asetti hänen kasvoilleen liinan. Se oli ilmeisesti käsitelty nestemäisellä VX:llä, sillä Kim alkoi nopeasti voida pahoin.



VX:ää varten on olemassa vasta-aine, jota löytyy ympäri maailman muun muassa sairaaloista sekä armeijoiden erikoisosastoilta. Mitä todennäköisimmin sellaista olisi ollut myös Malesiassa, mutta ongelmaksi vasta-aineen käytössä muodostuu myrkyn tappavuus.



Kim menehtyi viidessätoista minuutissa matkalla sairaalaan. Vannisen mukaan vartti altistuksesta kuolemaan tarkoittaa sitä, että Kimin kehoon päätyi hyvin alhaisia pitoisuuksia VX:ää. Suuremmilla annostuksilla puhutaan vain minuuteista, joten vasta-aineen käyttämiseen ei ole juurikaan aikaa. Niin nopeasti on myös lähes mahdotonta päätellä, että käytetty aine on ollut juuri VX:ää tai muuta hermomyrkkyä.



– Kun sitä on levitetty liinassa, niin on ymmärretty täysin mitä ollaan tekemässä. Jotenkin tulee sellainen olo, että tällä halutaan viestittää muutakin, kuin että tämä ihminen myrkytettiin, Vanninen toteaa.





Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden syyttävät sormet osoittavat vahvasti Pohjois-Korean suuntaan. Kim Jong-nam oli kritisoinut aiemmin sukunsa kovaotteista diktatuuria, mutta ei ollut itse osoittanut halukkuutta pyrkiä valtaan.



Pohjois-Korean sulkeutuneisuuden vuoksi maan kemiallisten aseiden kapasiteetista ei ole tarkkaa tietoa. Maa ei kuulu kemiallisten aseiden kieltosopimukseen, eikä sen johtaja Kim Jong-un suostu Vannisen mukaan vastaamaan edes kansainv’lisen kemiallisten aseiden kieltojärjestön pääjohtajan yhteydenottoihin.



VX:ää löytyy edelleen todennäköisesti myös Yhdysvaltojen ja Venäjän varastoista, vaikka ne ovat sitoutuneet niiden hävittämiseen jo 20 vuotta sitten. Hermomyrkyn valmistamiseen tarvitaan korkeaa ammattitaitoa.



– Sen valmistaminen vaatii asiantuntijoita, vaikea kuvitella että ihan tavallinen rikollinen pystyisi sitä valmistamaan. Vaatii osaamista, että sitä saa ylipäänsä aikaiseksi, Vanninen arvioi.



Hajuttomalla ja mauttomalla VX:llä ei ole mitään muuta käyttöä kuin tappaminen.



– Kyllä se on taisteluaine, joka luokitellaan joukkotuhoaseeksi, Vanninen kertoo.