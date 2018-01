Yle: Helsingin telakka saamassa uuden omistajan Kroatiasta

Helsingin myynnissä oleva telakka on saamassa uuden omistajan, kertoo Yle. Ylen saamien tietojen mukaan telakan omistajaksi on tarjolla monialakonserni Kermas, jolla on entuudestaan telakkatoimintaa Kroatiassa.

Kermasin perustaja on yhtiön verkkosivujen mukaan kroatialainen Danko Koncar. Poliisi tutkii parhaillaan hänen epäiltyjä sisäpiirikauppojaan erityismetalliseoksia valmistavassa Afarak Group -yhtiössä. Koncar on kiistänyt kaikki epäilyt. Koncar on nykyään Afarak Groupin operatiivinen johtaja, mutta toimi aiemmin yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiö tunnettiin aiemmin nimellä Ruukki Group.

Helsingin telakka on tällä hetkellä kokonaan venäläisomistuksessa. Yhtiön omistaa Venäjän valtion omistama United Shipbuilding Corporation, joka etsii Arctech-telakan osake-enemmistölle uutta omistajaa. Venäjään kohdistuvat talouspakotteet ovat hankaloittaneet jäänmurtajien rakentamiseen erikoistuneen yhtiön liiketoimintaa.

Arctechin toimitusjohtaja Esko Mustamäki ei kommentoinut STT:lle Yleisradion tietoa ostajaehdokkaasta.

Koncar ei iltapäivällä vastannut puhelimeen.

