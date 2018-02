Yksityisiä päiväkoteja jo useammassa kuin joka toisessa kunnassa

Useammassa kuin joka toisessa suomalaiskunnassa toimii yksityisiä päiväkoteja, ja ala on kasvanut vauhdikkaasti viime vuodet. Turun seudulla toimivien Verkanappulat-päiväkotien toimitusjohtaja Minna Takkula kertoo, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin tuoma kysyntä näkyy alalla.

- Palvelusetelin myötä kaikilla on mahdollisuus samaan palveluun, Takkula summaa.

Yksityistä päivähoitoa haluavista perheistä moni valitseekin nykyisin palvelusetelin, ja sen suosio on ohittanut yksityisen hoidon tuen. Tämä näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastossa, jonka mukaan vuonna 2016 varhaiskasvatuksen piirissä oli lähes 244 000 lasta. Heistä 7,5 prosentilla oli käytössään palveluseteli, kun taas Kelan yksityisen hoidon tuen hoitorahaa sai 6,7 prosenttia.

Muutama suuri ketju ja monta pientä toimijaa

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin tilastoraportin mukaan Suomessa toimii jo yli 900 yksityistä päiväkotia. Alalla on 501 palveluntarjoajaa, joista hieman yli puolet on yrityksiä ja loput yhdistyksiä.

Suuria ketjuja ei ole kovin montaa. Karvin mukaan suurimmalla osalla palveluntuottajista on vain yksi päiväkoti. Raportin mukaan ketjuja on yli 70, joista vain kolmella on yli 40 päiväkotia.

Alan yrityksistä suurin on Touhula, jolla on yli 150 päiväkotia ympäri maata. Yrityksen pääomistaja on pääomasijoitusyhtiö EQT. Kasvunvaraa varhaiskasvatus-alalla on edelleen, arvioi Touhulan toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

- Syntyvyys ei ole noussut, mutta näemme, että varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee vielä, sillä sehän on Suomessa alemmalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa, Holmqvist perustelee.

Holmqvistin mukaan yksityiset toimijat ovat hyviä kirittäjiä julkiselle puolelle. Hän huomauttaa, että yksityinen pystyy usein investoimaan julkista puolta ketterämmin esimerkiksi uusiin kiinteistöihin.

Kunta valvoo yksityistä

Kuntaliiton opetus ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta sanoo, että julkisessa keskustelussa pitäisi tarkastella, millaisia seurauksia varhaiskasvatuksen yksityisten toimijoiden määrän kasvulla on.

Kuntaliitto on kuullut yksittäisistä tapauksista, joissa kunnat ovat miettineet jopa varhaiskasvatuksen ulkoistamista kokonaisuudessaan. Päivärinta muistuttaa, että kunnilla kuitenkin säilyy aina järjestämisvastuu.

Varhaiskasvatuksen yksityisten toimijoiden valvonta on kuntien harteilla. Opetusneuvos Kirsi Alila opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että kunnat kokevat yksityisten palvelujen valvonnan haastavana ja kuntien käytännöt vaihtelevat yksityisten valvonnassa.

Sote- ja maakuntauudistus ei tuo asiaan juuri muutosta, sillä uudistuksessa varhaiskasvatus jää kunnille.

Linkki juttuun

Linkki juttuun