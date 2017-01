Vihreiden Emma Kari vaatii: Myös Helsinki irti Fennovoimasta

Vihreiden kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Emma Kari vaatii Helsinkiä irtautumaan Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.



Kari esitti vaatimuksensa, kun välimiesoikeus hylkäsi tiistaina Voimaosakeyhtiö SF:n kanteen Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä vastaan. Oikeus totesi, että Keskon tytäryhtiö Kestran ei tarvitse osallistua voimalahankkeen jatkorahoitukseen.



Voimaosakeyhtiö SF oli vaatinut välimiesoikeutta vahvistamaan, että Kestra Kiinteistöpalvelut on yhä sitoutunut jatkorahoitukseen. Kesko ilmoitti viime vuonna, ettei se aio osallistua jatkorahoitukseen.



Emma Karin mukaan välimiesoikeuden päätös tarkoittaa isojen lisävastuiden lankeamista muille omistajille, joihin Helsinki kuuluu osaomistamansa Vantaan energian kautta.



– Fennovoima-hanke on kärsinyt jatkuvista kompasteluista. Samaan aikaan uusiutuvan energian hinta on jatkanut ripeää laskuaan. Helsingin energiapolitiikassa on tehty täyskäännös ja suunta on nyt kivihiilestä ja ydinvoimasta kohti energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa. Viimeistään nyt pitäisi kaikille olla selvää, että Fennovoimasta ei tule koskaan tuottavaa investointia, Kari sanoo lehdistölle lähettämässään kannanotossa.



Kari vaatii, että Helsingin on käynnistettävä pikainen selvitystyö, jossa Fennovoiman rahoituspohja ja taloudelliset mahdollisuudet selvitetään.



– Keskon saama välimiespäätös asettaa voimakkaasti kyseenalaiseksi Fennovoima-konsortion rahoituksellisen perustan. Rosatomin ydinvoimaprojektiin osallistuminen ei ole Helsingin, sen asukkaiden ja veronmaksajien, eikä Helsingin 40-prosenttisesti omistaman Vantaan energian edun mukaista. En halua, että helsinkiläiset veronmaksajat joutuvat olemaan tässä arpapelissä mukana, Kari sanoo.



Kari esitti Helsingin irtautumista voimalahankkeesta jo vuonna 2014 vihreiden ryhmäaloitteessa. Hän aikoo uusia aloitteen heti tämän vuoden ensimmäisessä valtuustokokouksessa.